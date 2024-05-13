Эксперты опровергли самые распространенные мифы о том, что после смерти человека ногти и волосы продолжают расти, руки и ноги могут двигаться, а сам труп способен даже самостоятельно сесть.

И мертвые с косами стоят…

Процессы, которые происходят с телом после смерти, пугают многих людей. Поэтому по миру распространяются различные мифы.

Например, некоторые верят, что труп может самостоятельно двигать конечностями или держать ведро гвоздей или косу, но эти истории имеют мало общего с реальностью.

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Эксперты объясняют это тем, что из-за трупного окоченения мышцы сокращаются вследствие истощения аденозинтрифосфата (АТФ), необходимого для расщепления волокон. Однако это не приводит к изменению положения тела.

Отмирают в разное время

Просто органы отмирают в разное время. Когда останавливается сердце и дыхание, мозг работает без кислорода в течение 2 мин, с биологической смертью тело начинает застывать. Сначала — лицо, потом руки и ноги. Этот процесс может длиться несколько часов, после чего начинается фаза вторичной мягкости.

Волосы и ногти не растут

Относительно волос и ногтей. Без кровообращения они прекращают получать необходимые питательные вещества.

Волосы состоят из длинной цепочки клеток, которые достигают фолликул. Именно там, в корне волос, крошечные кровеносные сосуды поддерживают жизнь новых клеток, причем каждый слой выталкивает появившиеся перед ним дальше наружу.

Но из-за того, что кожа пересыхает, кажется, будто они растут. То же самое касается и ногтей.

Источник: IFL Science