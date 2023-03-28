34-летний тренер по фитнесу из Северной Ирландии Райан Мерсер провел необычный эксперимент: в течение месяца он питался пиццей и похудел на 3,5 кг. Этим он хотел доказать, что вкусная, но не очень здоровая пища не является преградой для сброса лишних килограммов.

Как стало известно, Райан каждый день, на завтрак, обед и ужин, съедал минимум десять кусочков любимого лакомства, которое готовил сам. В его меню было две питта-пиццы и одна большая.

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— Я стремился подчеркнуть, что нам не нужно ограничивать наши любимые продукты, чтобы получить результаты, и я также хотел побуждать больше людей готовить себе еду самостоятельно, — объяснил Райан.

Он отметил, что кроме пиццы добавил в свой рацион свежие овощи и фрукты.

Свой план диеты тренер описал так: ежедневное потребление 1 800 – 2 100 ккал с понедельника по пятницу, 2 700 ккал в субботу и воскресенье, дневная норма белка в день 140 г, дневная норма фруктов и овощей – минимум семь порций в день.

Кроме питания, у Райана были ежедневные тренировки – такие же, как до эксперимента.

Через 30 дней Мерсер обнаружил поразительный результат: он стал более подтянутым и похудел на 3,5 кг.

Тренер говорит, что не готов сидеть на такой диете до конца своих дней. Его целью было показать людям, что здоровый образ жизни не всегда связан с жесткими ограничениями и отказами от любимой пищи.

Он предупредил, что такие эксперименты подойдут не каждому человеку и попросил не бросаться на питание только одной пиццей.