В Министерстве здравоохранения Украины рассказали, как в условиях войны медики лечат онкобольных детей.

– Украинские дети с онкологией сейчас вынуждены противостоять сразу двум врагам: внутреннему – болезни и внешнему – российской агрессии, – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ведь даже при наличии необходимых лекарств, во время войны не всегда есть возможность вовремя получить химиотерапию – из-за воздушных тревог или отключения электроэнергии.

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И если вопрос непрерывного энергообеспечения больниц удалось решить, собственными силами и с помощью благотворительных организаций и доноров, то опасность обстрелов никуда не исчезла.

– Однако даже в условиях активной фазы войны наши врачи делают сверхвозможное для того, чтобы сохранить своим пациентам жизнь, – отмечают в Минздраве.

Одно из медучреждений, где сейчас спасают таких деток, – отделение детской онкологии Национального института рака.

В первую неделю полномасштабной войны всех маленьких онкопациентов с родителями эвакуировали в Польшу. Но со временем начали постепенно возобновлять работу.

И сегодня у здешних врачей работы больше, чем до полномасштабного вторжения: ежедневно в заведении делают около 30 сложных онкологических операций.