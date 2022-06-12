Медик Елена Недий, как и большинство украинцев, не допускала и мысли, что война начнется. Но за две недели до вторжения в школе сына начали готовиться.

– Сказали собрать тревожный чемоданчик детям, – рассказала Елена. — В нем должно быть: копия свидетельства о рождении, записка с фамилией, датой рождения, сведениями о родителях и номере их телефона. Еще бутылочка с водичкой, печенье, шоколад. Еще нужно было написать заявление, что во время воздушной тревоги ребенок остается в школе и идет с учителем в бомбоубежище или бежит домой.

Утром 24 февраля, когда послышались сирены, Елена растерялась.

Сейчас смотрят

– Я час сидела и не знала, что делать: будить ли ребенка, маму-инвалида 2 группы, – рассказывает Елена. – Решение могла принять только я, потому что была главной в семье.

Елена позвонила на работу, родственникам.

– Как медик понимала, что мы будем работать, и мне нужно организовать ребенка и маму, чтобы они были в безопасности. Договорилась с родственниками под Черниговом, чтобы их отправили туда.

Почему-то она была уверена, что в пригород враг не придет. Сама Елена осталась в городе.

Она жила в новом современном доме. Полноценного убежища в нем не было, только небольшой подвал, который не мог вместить даже жильцов дома.

Очень скоро выстрелы начали раздаваться совсем близко, и Елена поняла, что на работу дойти уже не сможет. Да и руководитель сказал, чтобы работники, прежде всего, подумали о сохранении своей жизни и жизни своих близких.

Елена переехала в укрытие. Она с еще одной женщиной-медсестрой организовали кабинет первичной медицинской помощи и предоставляли ее всем, кто в этом нуждался. Там ведь собралось около сотни людей: дети, женщины, пожилые люди.

В убежище она жила две недели. За продуктами выходили по очереди.

— Наш район очень бомбили с 6 до 9 утра (я и сейчас еще не могу спать в это время). Хлеба уже не было, жители ближних домов ходили между обстрелами домой, готовили еду и делились со всеми. И каждый раз люди боялись не успеть добежать до начала обстрелов.

Волонтеры привозили лекарства во время затишья.

Наш район почти весь разрушен. Наш дом стоит, но в нем большая дыра. Из 34 школ две разрушены до основания. А 27 нуждаются в ремонте. В первое время враг бомбил школы и садики. Буквально через две недели они уничтожили инфраструктуру микрорайона, не было уже воды, света, связи.

— Это в нашем районе агрессоры попали в очередь за хлебом, — вспоминает Елена.

Почти три недели не было связи с сыном и мамой. Они находились в 10 км от Чернигова. Никто не мог предоставить хоть какую-то информацию. Ни волонтеры, ни военные. И тогда Елена отважилась на отчаянный шаг: добраться до них.

Путь должен был проходить через автомобильный или пешеходный мост, которые обстреливались оккупантами. Машины должны были быстро ехать колонной. Иногда в какую-нибудь из них попадал снаряд. Никто не останавливался. Все неслись дальше.

Тогда женщина выбрала путь через поле. На нем было много неразорвавшихся снарядов от Градов. Но Елена дошла до своих родных.

Сын повзрослел и взгляд его стал тяжелым.

— Николаю 9 лет. Я не могу передать это чувство, когда ты после пережитого обнимаешь своего ребенка, – плачет Елена. – А чего же натерпелись дети, на чьих глазах матери погибали. Это вообще нельзя представить.

В деревне тоже было неспокойно и неуютно. Воды не было. Сначала трактор привозил ее людям, а потом враги разбомбили всю технику, воду стали брать из реки.

Выдавали муку иногда, по 700 г на двор. А если во дворе жило семь человек, то что из нее приготовишь? Пекли оладьи вместо хлеба. Еду готовили в печи.

– Сын сказал, что это самая вкусная еда, – улыбается Елена.

Волонтеры вывозили всех, кто хотел уехать, когда была такая возможность. Сначала сын Елены боялся, но в итоге женщине удалось уговорить ребенка.

– Я сказала, понимаешь, сынок, у нас что здесь, что там – одна судьба. Но есть еще шанс уехать и что-то изменить.

В Винницу ехали почти сутки. Там Елену с Николаем приютили знакомые.

Ребенок увидел на заправке холодильник с водой и никак не мог понять, что здесь есть вода и она просто стоит. А еще ходит транспорт, люди живут почти мирной жизнью. У 9-летнего мальчика слезы выступили, когда он все это увидел.

Елена терпеливо объясняла сыну, что есть приграничная зона. И там опаснее. А это тыл, который обеспечивает армию всем, что ей нужно. Здесь производят продукты, которые привозят в горячие точки. Все это так и должно быть.

Хотя понимала, что на самом деле вся эта война – это ненормально.

– Мы все больше привыкаем к Виннице, – говорит Елена. – Ходим на экскурсии, изучаем историю города. Сын немного успокоился, общается с друзьями, которых война разбросала по миру.

Эта война изменила жизнь всех без исключения: взрослых и детей, гражданских и военных.

— Понимаете, ценности поменялись, – говорит Елена. – Я маму спрашиваю, что тебе послать, а она отвечает – все необходимое у меня есть. Мне тоже нужно только самое необходимое.

По-другому мы теперь смотрим на мир. По-другому воспринимаем все, что происходит вокруг. И, прежде всего, это касается отношений между людьми. Люди стали другими.

– Все мои знакомые пошли в тероборону. – сказала женщина. – Наши военные и люди невероятные. Они не отдали Чернигов. Мне рассказывали знакомые, как женщины голыми руками останавливали и разворачивали танки. Как местные “помогали” оккупантам найти дорогу на Киев, указывая колоннам путь на болота. Там в тех болотах машины и погрязли.

В настоящее время Елена работает в Виннице. Ее здесь приняли как родную, помогают, лишний раз не вспоминают о пережитом. Но она мечтает вернуться в родной Чернигов. Его ведь отстояли.

Источник: Факти ICTV