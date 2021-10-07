У некоторых людей есть привычка ломать таблетки и принимать их частями. Так делать можно, но не всегда.
Об этом пишет эндокринолог из Киева Талья Домбровская.
— Если на таблетке есть полоска для деления на части, то ломать таблетку можно, — говорит Талья Домбровская.
В случае, если такой отметки нет, лучше не экспериментировать.
Специалист назвала причины, из-за которых не стоит ломать таблетки без полоски.
Почему не стоит это делать:
- сами вещества могут неравномерно распределяться в таблетке, особенно это касается комбинированных лекарств;
- повреждается защитная оболочка, которая растворяется лишь в кишечнике; из-за этого либо желудочный сок уничтожит действующее вещество, либо последнее повредит слизистую органа;
- это не позволит нормально работать препаратам с замедленным высвобождением, которые разработаны таким способом для лучшей переносимости или для постепенного и более длительного эффекта;
- под влиянием внешней среды вторая часть таблетки может терять свойства.
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Также Талья Домбровская перечислила таблетки, которые не нужно делить.
Какие таблетки нельзя ломать:
- без специальной полоски для деления на части;
- рассыпчатые препараты;
- с резким вкусом, запахом;
- с веществами, раздражающие слизистую оболочку рта, горла, пищевода, желудка;
- таблетки с несколькими действующими компонентами;
- противозачаточные препараты;
- средства для химиотерапии;
- противосудорожные или сосудосуживающие таблетки;
- капсулы с порошком или гелем.
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По словам врача, перед принятием лекарства стоит детально изучить инструкцию.