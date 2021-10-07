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Можно, но не всегда. Врач рассказала, когда разрешается ломать таблетки

7 октября 2021, 13:29 Людмила Грубнік
Можно, но не всегда. Врач рассказала, когда разрешается ломать таблетки
Источник: Depositphotos

У некоторых людей есть привычка ломать таблетки и принимать их частями. Так делать можно, но не всегда.

Об этом пишет эндокринолог из Киева Талья Домбровская.

— Если на таблетке есть полоска для деления на части, то ломать таблетку можно, — говорит Талья Домбровская.

В случае, если такой отметки нет, лучше не экспериментировать.

Специалист назвала причины, из-за которых не стоит ломать таблетки без полоски.

Почему не стоит это делать:

  • сами вещества могут неравномерно распределяться в таблетке, особенно это касается комбинированных лекарств;
  • повреждается защитная оболочка, которая растворяется лишь в кишечнике; из-за этого либо желудочный сок уничтожит действующее вещество, либо последнее повредит слизистую органа;
  • это не позволит нормально работать препаратам с замедленным высвобождением, которые разработаны таким способом для лучшей переносимости или для постепенного и более длительного эффекта;
  • под влиянием внешней среды вторая часть таблетки может терять свойства.
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Также Талья Домбровская перечислила таблетки, которые не нужно делить.

Какие таблетки нельзя ломать:

  • без специальной полоски для деления на части;
  • рассыпчатые препараты;
  • с резким вкусом, запахом;
  • с веществами, раздражающие слизистую оболочку рта, горла, пищевода, желудка;
  • таблетки с несколькими действующими компонентами;
  • противозачаточные препараты;
  • средства для химиотерапии;
  • противосудорожные или сосудосуживающие таблетки;
  • капсулы с порошком или гелем.

По словам врача, перед принятием лекарства стоит детально изучить инструкцию.

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