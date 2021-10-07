У некоторых людей есть привычка ломать таблетки и принимать их частями. Так делать можно, но не всегда.

Об этом пишет эндокринолог из Киева Талья Домбровская.

— Если на таблетке есть полоска для деления на части, то ломать таблетку можно, — говорит Талья Домбровская.

В случае, если такой отметки нет, лучше не экспериментировать.

Специалист назвала причины, из-за которых не стоит ломать таблетки без полоски.

Почему не стоит это делать:

сами вещества могут неравномерно распределяться в таблетке, особенно это касается комбинированных лекарств;

повреждается защитная оболочка, которая растворяется лишь в кишечнике; из-за этого либо желудочный сок уничтожит действующее вещество, либо последнее повредит слизистую органа;

это не позволит нормально работать препаратам с замедленным высвобождением, которые разработаны таким способом для лучшей переносимости или для постепенного и более длительного эффекта;

под влиянием внешней среды вторая часть таблетки может терять свойства.

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Также Талья Домбровская перечислила таблетки, которые не нужно делить.

Какие таблетки нельзя ломать:

без специальной полоски для деления на части;

рассыпчатые препараты;

с резким вкусом, запахом;

с веществами, раздражающие слизистую оболочку рта, горла, пищевода, желудка;

таблетки с несколькими действующими компонентами;

противозачаточные препараты;

средства для химиотерапии;

противосудорожные или сосудосуживающие таблетки;

капсулы с порошком или гелем.

View this post on Instagram Публикация от АДЕКВАТНЫЙ ЭНДОКРИНОЛОГ киев (@dr_dombrovskaya)

По словам врача, перед принятием лекарства стоит детально изучить инструкцию.