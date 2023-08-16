Медико-социальная экспертная комиссия (МСЭК) — специальное учреждение здравоохранения, проводящее медико-социальную экспертизу людям, которые обращаются для установления инвалидности. Эта экспертиза — обязательный этап для получения статуса лица с инвалидностью в Украине.

Также МСЭК проходят люди, которые обращаются для установления потери трудоспособности, потребности в протезировании, индивидуальной программы реабилитации лица с инвалидностью и медицинских показаний на право получения специального автотранспорта.

Украинские военнослужащие, которые после ранения, контузии, травмы или увечья в бою имеют значительную потерю трудоспособности, также должны пройти МСЭК.

Кроме того, справка МСЭК является основанием для начисления единовременной денежной помощи и оформления других социальных льгот для военных.

Как военнослужащим пройти МСЭК в 2023 году и какие документы понадобятся, читайте в материале Фактов ICTV.

Когда военному нужно проходить МСЭК и какие основания

Если военнослужащий получил ранение во время:

защиты родины или выполнения обязанностей военной службы, в таком случае нет ограничений по прохождению МСЭК, то есть пройти экспертизу можно и после увольнения с военной службы;

по прохождению МСЭК, то есть пройти экспертизу можно и после увольнения с военной службы; прохождения военной службы — желательно пройти МСЭК в течение трех месяцев после даты увольнения со службы, однако это условие не является обязательным. Здесь главное, чтобы инвалидность была связана именно с военной службой.

В случае, если военнослужащему установили утрату трудоспособности в связи с исполнением обязанностей военной службы, то пройти МСЭК ему нужно в течение трех месяцев после увольнения.

Основаниями для прохождения МСЭК военнослужащим являются:

травмы, заболевания или ранения, после которых произошла значительная потеря трудоспособности;

физическое или психическое здоровье претерпело изменения;

подозрение на приобретение группы инвалидности;

потребность в протезировании;

контузия.

Как военному получить направление на МСЭК

Любому человеку, который должен пройти МСЭК, нужно получить соответствующее направление. Военнослужащие не являются исключением.

Если военный проходит стационарное лечение, то за направлением на МСЭК (форма 088/0) нужно обращаться к своему профильному врачу. Если военный находится на службе, то чтобы получить направление, должен обратиться с рапортом о прохождении МСЭК к непосредственному командиру. После рассмотрения такого рапорта командир должен предоставить разрешение на оставление воинской части для прохождения МСЭК ( Приложение 15 Если военный находится не в воинской части, то должен обратиться в ТЦК и СП, который может предоставить направление на прохождение МСЭК.

В случае, если военнослужащий был уволен со службы, направление на МСЭК может предоставить семейный врач. Для этого нужно обратиться к своему врачу с просьбой созвать МСЭК. Далее врач выпишет электронные направления к профильным специалистам, которых военный должен пройти.

Все врачебные заключения нужно принести обратно семейному врачу. После этого он оформляет направление на МСЭК. Затем врач передает документы комиссии, или вы делаете это самостоятельно.

Какие документы понадобятся военному для МСЭК

Наличие соответствующего пакета документов является обязательным условием для проведения экспертизы. Поэтому военнослужащий должен иметь:

Направление на МСЭК.

Паспорт или ID-карту с извлечением из Единого государственного демографического реестра по регистрации места жительства.

Копию идентификационного кода.

Военный билет или удостоверение офицера (копия).

Военно-учетные документы (справка о прохождении военной службы, выписка из послужного списка) или их копии.

Свидетельство о болезни или справку ВЛК, или выписку из протокола заседания штатной ВЛК об установлении причинной связи заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий).

Медицинские документы: оригиналы выписки из амбулаторной карты форма 025/о, выписки из истории болезни стационарного больного форма 027/о, результаты лабораторных, инструментальных, лучевых обследований, консультативные заключения профильных областных специалистов и тому подобное.

Амбулаторную карточку больного.

Копию выписки из приказа командира воинской части об исключении из списков личного состава части / увольнении с военной службы (при наличии).

Справку об обстоятельствах травмы (при необходимости).

Удостоверение УБД (при наличии).

Копию трудовой книжки (при наличии).

Также могут потребоваться дополнительные документы. Например, если лицо было участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, или военный стал потерпевшим от Чернобыльской катастрофы, то нужно также приложить все подтверждающие документы.

После окончания обследования и экспертизы, военный получает справку об установлении группы инвалидности или указывается степень потери профессиональной трудоспособности.

О главных изменениях 2023

На период действия военного положения и в течение шести месяцев после его прекращения или отмены проведение МСЭК осуществляется по направлению ВКК (врачебно-консультативная комиссия) независимо от места регистрации или проживания.

В случае, если военный обращается для установления инвалидности и не может лично прибыть на досмотр в МСЭК, комиссия может принимать решение об установлении инвалидности заочно на основании направления ВКК.

Кроме того, МСЭК может сформировать выездной осмотр. То есть медицинское учреждение, где находится военный, по его просьбе подает все необходимые документы и созывает выездную МСЭК.

Источник: Справочник военнослужащего после ранения