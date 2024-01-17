Внутренние органы животных и птицы, которые называют субпродуктами, насыщены большим количеством питательных веществ, в частности таких необходимых, как белок, железо и витамин B12.

Блюд из субпродуктов очень много в кухнях Юго-Восточной Азии и Африки. Они также распространены в меню некоторых европейских стран и южных штатов США.

Что называют субпродуктами

К мясным субпродуктам относят печень, сердце, почки, язык, селезенку, легкие, мозг, желудок, кишечник.

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Врач-эндокринолог, консультант по здоровому питанию Симон Арунян объясняет, что эти продукты, которые игнорируют некоторые хозяйки, на самом деле — полезная пища.

В подтверждение своих слов Арунян перечисляет питательные вещества, которыми богаты мясные субпродукты.

Какими питательными веществами богаты мясные субпродукты

Во-первых, они — мощный источник белка, который обеспечивает структуру тканей и органов.

Рекомендуемое потребление белка для здоровых взрослых составляет от 10% до 35% от потребности в калориях, а источники животного происхождения, включая мясные субпродукты, являются хорошим вариантом.

Как и другие продукты животного происхождения, мясные субпродукты содержат витамины группы В, которые участвуют в кроветворении, а также в производстве ДНК.

Рекомендуемая суточная доза витамина B12 составляет 2,4 мкг. Когда речь заходит об источниках с высоким содержанием витамина B12, говяжья печень занимает первое место, предлагая 59,3 мкг в 100-граммовой порции.

Мясные субпродукты богаты различными минералами, включая железо, которое помогает переносить кислород по всему телу, и цинк, который поддерживает иммунную функцию и заживление ран.

Рекомендуемые суточные нормы железа и цинка составляют 18 мг и 11 мг соответственно. Опять в рекордсменах здесь печень.

Холин, который также относят к витаминам группы В, стоит отдельного разговора. Это гепатопротектор и липотропное средство. Холин необходим для регулирования настроения, памяти и контроля мышц.

Он также играет важную роль в раннем развитии мозга и обмене веществ. Хотя печень человека сама может производить небольшое количество холина, большую часть необходимой нормы все же получают из рациона.

Рекомендуемая суточная норма холина составляет 550 мг. 100-граммовая порция говяжьей печени содержит 333 мг холина, то есть 60% суточной нормы.

Кому не стоит употреблять субпродукты

Врач Арунян отмечает, что людям с подагрой обычно рекомендуют избегать мясных субпродуктов, поскольку в них много пуринов. Пурины расщепляются на мочевую кислоту, высокий уровень которой в крови может привести к приступам подагры.

Беременным тоже не рекомендуют употреблять блюда из субпродуктов. Они богаты витамином А. Это — жирорастворимый витамин, его избыток откладывается в печени и не выводится с мочой.

Избыток витамина А может вызвать головную боль, тошноту и головокружение. Высокое содержание этого витамина является токсичным для нерожденного ребенка. Он даже может вызвать врожденные пороки.

Недавнее исследование с участием более 15 тыс. участников показало, что потребление мясных субпродуктов связано с риском возникновения неалкогольной жировой болезни печени.

Поэтому людям с диабетом тоже стоит избегать мясных субпродуктов или же потреблять их в очень умеренных количествах.

Диетолог подчеркивает, что важно тщательно готовить мясные субпродукты. Так, говяжьи, бараньи, телячьи и свиные желудки, печень, сердца, селезенку или почки следует готовить при температуре не ниже 160 градусов.

Источник: Health