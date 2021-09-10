Новое исследование специалистов Школы здоровья населения Кертина в Австралии показало, что среднестатистический австралиец лишь изредка мыл руки должным образом во время пандемии Covid-19. И это даже несмотря на то, что именно гигиена рук была одной из ключевых рекомендаций для защиты от смертельной болезни.

В ходе исследования были опрошены люди по всей стране с целью выяснить, почему люди так неохотно моют руки и как их можно поощрить делать это чаще и тщательнее.

Опрос австралийцев проводился в период с мая по ноябрь прошлого года, когда многие штаты страны находились в условиях строгой изоляции.

— Исследование поможет побудить людей практиковать улучшенное гигиеническое поведение, которое в конечном итоге замедлит распространение легких и тяжелых инфекционных заболеваний, таких как грипп и Covid-19, — уверена ведущий исследователь профессор Барбара Муллан.

Несмотря на то, что Covid-19 подчеркнул важность мытья рук, это исследование показало, что люди в среднем сообщают о том, что мыть руки правильно только изредка. Это открытие было неожиданным, особенно с учетом усилий, направленных на продвижение надлежащей гигиены рук как одного из основных препятствий на пути распространения Covid-19.

Профессор предложила в будущих исследованиях рассмотреть возможность разработки и внедрения более сильных визуальных сигналов в виде плакатов или рекламных объявлений, рассказывающих как для людей важно регулярно мыть руки.