Помимо Covid-сертификатов, свидетельствующих о полной или частичной вакцинации и о выздоровлении после перенесенной коронавирусной инфекции, в мобильном приложении Дія теперь можно сформировать и Covid-сертификат о наличии отрицательного ПЦР-теста.

Срок действия такого сертификата такой же, как и у его бумажной версии, — 72 часа.

В Министерстве цифровой трансформации Украины отмечают, что опция с ПЦР-тестом запущена с 1 ноября и в настоящее время работает в режиме бета-тестирования.

Как сгенерировать – пошаговая инструкция

Чтобы подтянуть сведения о наличии отрицательного ПЦР-теста в приложение Дія нужно:

обновить приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery

в PlayMarket, AppStore или AppGallery в приложении Дія нажать опцию Услуги

выбрать опцию Covid -сертификат

нажать на опцию Сгенерировать сертификат

дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дії

Весь процесс занимает несколько минут. Требуемые данные должны подтянутся автоматически: Covid-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте появится в одном ряду с другими цифровыми документами в приложении.

Напомним, что в приложении Дія доступны: международный, желтый и зеленый внутренние Covid-сертификаты о вакцинации. Желтый свидетельствует о получении одной дозы Covid-вакцины. Срок его действия 120 дней.

Международный и зеленый Covid-сертификаты действительны в течение года — 365 дней.