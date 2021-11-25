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На 72 часа: как сгенерировать Covid-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте в Дії

25 ноября 2021, 15:03
Вікторія Яснопольська журналист раздела Здоровья
пцр-тест
Источник: Depositphotos

Помимо Covid-сертификатов, свидетельствующих о полной или частичной вакцинации и о выздоровлении после перенесенной коронавирусной инфекции, в мобильном приложении Дія теперь можно сформировать и Covid-сертификат о наличии отрицательного ПЦР-теста.

Срок действия такого сертификата такой же, как и у его бумажной версии, — 72 часа.

В Министерстве цифровой трансформации Украины отмечают, что опция с ПЦР-тестом запущена с 1 ноября и в настоящее время работает в режиме бета-тестирования.

Как сгенерировать – пошаговая инструкция

Чтобы подтянуть сведения о наличии отрицательного ПЦР-теста в приложение Дія нужно:

  • обновить приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery
  • в приложении Дія нажать опцию Услуги
  • выбрать опцию Covid-сертификат
  • нажать на опцию Сгенерировать сертификат
  • дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дії

Весь процесс занимает несколько минут. Требуемые данные должны подтянутся автоматически: Covid-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте появится в одном ряду с другими цифровыми документами в приложении.

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Напомним, что в приложении Дія доступны: международный, желтый и зеленый внутренние Covid-сертификаты о вакцинации. Желтый свидетельствует о получении одной дозы Covid-вакцины. Срок его действия 120 дней.

Международный и зеленый Covid-сертификаты действительны в течение года — 365 дней.

Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Covid-сертификат , Вакцинация , Дія , Приложение Дія , Коронавирус Covid-19
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