Помимо Covid-сертификатов, свидетельствующих о полной или частичной вакцинации и о выздоровлении после перенесенной коронавирусной инфекции, в мобильном приложении Дія теперь можно сформировать и Covid-сертификат о наличии отрицательного ПЦР-теста.
Срок действия такого сертификата такой же, как и у его бумажной версии, — 72 часа.
В Министерстве цифровой трансформации Украины отмечают, что опция с ПЦР-тестом запущена с 1 ноября и в настоящее время работает в режиме бета-тестирования.
Как сгенерировать – пошаговая инструкция
Чтобы подтянуть сведения о наличии отрицательного ПЦР-теста в приложение Дія нужно:
- обновить приложения в PlayMarket, AppStore или AppGallery
- в приложении Дія нажать опцию Услуги
- выбрать опцию Covid-сертификат
- нажать на опцию Сгенерировать сертификат
- дать согласие на получение данных из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ) в Дії
Весь процесс занимает несколько минут. Требуемые данные должны подтянутся автоматически: Covid-сертификат об отрицательном ПЦР-тесте появится в одном ряду с другими цифровыми документами в приложении.
Напомним, что в приложении Дія доступны: международный, желтый и зеленый внутренние Covid-сертификаты о вакцинации. Желтый свидетельствует о получении одной дозы Covid-вакцины. Срок его действия 120 дней.
Международный и зеленый Covid-сертификаты действительны в течение года — 365 дней.