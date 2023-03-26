Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

На минувшей неделе: еще 37 украинцев эвакуированы на лечение в европейские клиники

26 марта 2023, 14:50
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
евакуація на лікування

На минувшей неделе 37 украинцев были отправлены на лечение в клиники европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Это пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты. Их приняли на лечение медучреждения в Дании, Польше, Австрии, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции, — говорится в сообщении.

Читайте также:
інсультВ Запорожье начали применять новейшие методы реабилитации пациентов с повреждениями мозга

В Минздраве отметили, что с начала полномасштабного вторжения вместе с международными партнерами продолжают делать все возможное, чтобы спасти наших людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь. В общей сложности уже эвакуировано более 2 800 украинцев.

Сейчас смотрят

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Європа Евакуація Лікарні лікування статистика
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь