На минувшей неделе 37 украинцев были отправлены на лечение в клиники европейских стран. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

— Это пациенты с минно-взрывными ранениями и онкопациенты. Их приняли на лечение медучреждения в Дании, Польше, Австрии, Германии, Нидерландах, Норвегии и Швеции, — говорится в сообщении.

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В Минздраве отметили, что с начала полномасштабного вторжения вместе с международными партнерами продолжают делать все возможное, чтобы спасти наших людей и предоставить им необходимую медицинскую помощь. В общей сложности уже эвакуировано более 2 800 украинцев.

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Фото: Минздрав