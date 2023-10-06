На что жалуются пациенты и как работали наши врачи в оккупации. Наталья Гусак о работе НСЗУ в условиях войны

Полномасштабная война в Украине нанесла значительный ущерб системе здравоохранения. Россияне сознательно уничтожают медицинскую инфраструктуру, прежде всего на Востоке и Севере страны. К этому следует добавить еще и нехватку кадров. Но, несмотря на многочисленные вызовы, системе здравоохранения удалось выстоять.

Факты ICTV поговорили с главой Национальной службы здоровья Украины Натальей Гусак о медицинской помощи раненым, работе больниц на оккупационных территориях, готовности медицинской системы к вспышке коронавируса и планах на следующий год.

— Наталья, как полномасштабная война изменила структуру медицинских услуг, которыми пользуются украинцы? В чем заключаются ключевые изменения в работе НСЗУ во время войны?

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— Каждая война негативно влияет на систему здравоохранения и в целом на здоровье и жизнь людей. Мы понимаем, что война — это рост травмы, услуг реабилитации после нее, рост инфекционных заболеваний.

Мы также понимаем, что война — это нагрузка на ментальное здоровье украинцев. Соответственно, это и рост хронических заболеваний. Обостряются также хронические заболевания — инсульты, инфаркты.

Важно понимать, что война — это обязательно увеличение хирургических вмешательств. Мы являемся теми, кто закупает услуги для украинцев через программу Медицинских гарантий, и она реагирует на вызовы войны. В прошлом году мы зафиксировали механизмы оплаты так, чтобы обеспечить этими услугами всех украинцев по всей Украине.

Также появились новые пакеты. К примеру — психологическая поддержка на первичке, усиление пакетов реабилитации, медицинские осмотры военнообязанных.

— Финансирование медучреждений как-то изменилось за эти полтора года большой войны?

— У нас известное всем правило: “Деньги ходят за пациентом”. И безусловно, мы видим, что те заведения, которые взяли на себя большую нагрузку с точки зрения травмированных наших ребят, или, к примеру, психиатрические больницы — они получают больше денег, потому что предоставляют большее количество услуг.

Если говорить о финансировании учреждений, мы также понимаем, что есть территории, к примеру, Донецкая или Херсонская области, где количества людей для того, чтобы получать услуги и чтобы заведение было финансово устойчивым, не хватает. Поэтому мы сделали специальный механизм для таких заведений, которые находятся на территории активных боевых действий. Мы платим им по статистике 2021 года.

— То есть, вы делаете исключение для таких заведений?

— Да. Это как инструмент реагирования на те вызовы войны, потому что медицинские работники, которые работают там, к примеру, в Краматорске, когда в одних сутках 6 часов, это тревоги и постоянные обстрелы, а врачи остаются на местах и помогают людям. Они также должны получать постоянную заработную плату. Если мы будем платить исключительно за медицинскую услугу по общим подходам, то, скорее всего, этим заведениям не хватит даже для того, чтобы стабильно выплачивать хотя бы зарплаты. Это временный такой подход, который позволяет оставить медицинские сервисы на тех территориях.

— А как в отношении учреждений, находящихся на временно оккупированных или прифронтовых территориях? Отчитываются ли они перед НСЗУ?

— Да, они отчитываются. У нас в этом году совсем другой подход в оплате. Мы платим врачам и медицинским работникам зарплату по соответствующим нормам и исключительно тем, которые работают. Одновременно с этим мы видим, что в этих заведениях есть необходимые остатки на счетах. На прошлой неделе мы подали проект изменений в постановление о порядке реализации программ Медицинских гарантий. Мы предлагаем приостановить оплаты этим поставщикам, потому что мы понимаем, что у них есть достаточно денег, чтобы самим выполнять такие оплаты.

— Отказываете ли вы в оплате заведениям, которые могут лечить оккупантов?

— Мы не платим за лечение оккупантов. Потому что этот механизм не включает оплату за услугу. НСЗУ обеспечивает только оплату труда медицинским работникам, которые остались работать в заведениях, находящихся во временной оккупации и заключили с нами договор. И также мы понимаем, что на оккупированных территориях остаются украинцы, которые обращаются к нашим врачам. Имея пакет для оккупированных территорий, мы даем им надежду, что государство их не бросило.

Также у нас есть Международные конвенции, которые не нужно забывать. Если враг о них забывает и для них нет никаких международных правил, то наши медики четко работают по международной конвенции.

Они должны оказывать помощь всем, кто в ней нуждается в военное время. Но мы имеем отзывы от медицинских работников Херсонщины или Харьковщины. Я там была лично и слышала истории, как к медикам приезжали и под дулами автоматов требовали перейти на их сторону. Там врачи продолжали оказывать медицинскую помощь в том числе и оккупантам.

Например, на Сумщине рассказывали, что наши медики помогали российским пленным. Это клятва Гиппократа. Одновременно с тем, они все как один рассказывали, что поддержка правительства и государства с точки зрения выплат их поддерживала прежде всего морально. Это свидетельствовало, что страна с ними, что мы не теряем тот мостик между ними и нами.

— Относительно кадров. Есть ли сегодня дефицит семейных врачей?

— Сейчас мы проводим внеплановый мониторинг по отдельным заведениям для того, чтобы зафиксировать, все ли работники на самом деле работают в заведении. Мы видим по системе, что с семейными врачами проблема осталась на довоенном уровне. Действительно, в отдельных регионах семейных врачей нам не хватало. К примеру, Николаевская, Черниговская области, там как в довоенный период их не хватало, так и сейчас. Это не связано с тем, что они уехали. На самом деле их просто не было.

— Сейчас, к сожалению, растут потребности в психотерапевтах, реабилитологах. Их действительно недостаточно? Где их брать?

— Специалисты, которые должны входить в команды по реабилитации, я бы сюда относила еще и физиотерапевтов и их помощников, протезистов. Их, на самом деле, тоже не хватало, и не потому, что они уехали за границу. Стоит посмотреть последние годы выпусков из высших учебных заведений. У нас есть стратегическая политика и оперативная в Министерстве здравоохранения.

Стратегическая означает, что на эти специальности значительно увеличился государственный заказ уже в этом году. Вузы набрали больше таких студентов. Если говорить об оперативной, то отдельные вещи, которые касаются курсов переквалификации к обучению там, где это можно сделать — они также действуют в стране. Например, врачи первички имеют возможность получить дополнительные навыки и умения относительно самых распространенных состояний психических расстройств, диагностировать их и перенаправить пациента. Это также снимает нагрузку с более специализированного звена, в котором, на самом деле, недостаточно, к сожалению, специалистов.

— Лечение военных — большая и важная тема. Предусмотрены ли какие-то особые пакеты для наших воинов, которые вернутся с фронта с особыми потребностями?

— Государственные финансовые гарантии определяют, что медицинские услуги, которые закупаются для населения, должны быть одинаковыми для всех, доступными и качественными. Поэтому мы исходим из того, что программа Медицинских гарантий не фиксирует отдельных специальных статусов.

Когда возвращаются ребята с фронта, они имеют большую необходимость в отдельных услугах, поэтому мы меняем подходы к оплате реабилитации, поднимаем тариф.

Мы понимаем, что наши защитники будут нуждаться, особенно при ампутациях, в большем количестве дней реабилитации. Таким образом, мы формируем политику, которая касается всех, но реагируем на те потребности ребят, которые возвращаются.

Также, если говорить об оплате в хирургическом пакете, то если мы в системе видим, что ожоги, травмы, ампутации растут, то за такие случаи мы платим значительно большую сумму.

Такая же история и с психиатрией. Когда мы видим, что растет количество ребят, которые проходят стационарное лечение, мы пересматриваем оплаты этим заведениям для того, чтобы обеспечить в полном объеме предоставление услуг. Сейчас мы фиксируем именно такой подход. Потому что если идти другим путем, то нам следует понимать, от кого мы забираем финансовый ресурс, аккумулируя их на отдельную категорию лиц.

— Входит ли в реабилитацию протезирование?

— Протезирование — это отдельная программа, которую курирует Министерство социальной политики. Она имеет свою сумму средств и свой механизм возмещения. Программа Медицинских гарантий покрывает реабилитацию во время протезирования. Мы недавно посещали учреждения, где проходят военные реабилитации после ампутаций. Мы сейчас собираем договоры с протезными предприятиями, чтобы военные имели возможность выбирать протезные предприятия.

— Относительно наболевшей темы еще до полномасштабной войны — коронавирус. Есть ли какие-то изменения? Как в этом году будет оплачивать НСЗУ?

— Коронавирус — это инфекционное заболевание, за которое мы платим соответственно пакету стационарного лечения. Пандемия нас научила реагировать на такие случаи.

В этом году законтрактовано более 190 учреждений по всей Украине, которые будут готовы предоставлять медицинские услуги при чрезвычайных ситуациях. Это означает, что эти учреждения имеют постоянные ежемесячные доходы от нас. Независимо от количества людей, которым оказана помощь. Но за эти доходы они должны быть готовы в любой момент реагировать на любую чрезвычайную ситуацию, в том числе вспышку инфекционных заболеваний.

Также я призываю всех помнить, что у нас есть возможность пройти вакцинацию бесплатно у семейных врачей. Вакцин, закупленных за государственные деньги, достаточно.

— На что больше всего жалуются люди в НСЗУ?

— Люди жалуются на то, что с них могут требовать деньги за оказание медицинской помощи. Также есть случаи, когда им отказывают в получении медицинской помощи. Есть нарекания на хамское отношение. Мы в этом году сделали беспрецедентную вещь — собрали жалобы по заведениям, и теперь каждый может на них посмотреть.

Напомню, что у нас принцип “деньги ходят за пациентом”, и в том числе одним из критериев выбора заведения, в которое вы пойдете получать медицинскую помощь, является полученное количество жалоб на это заведение.

— Какие планы НСЗУ на 2024 год?

— Мы готовим программу Медицинских гарантий на 2024 год. Это означает, что в следующем году к нам перейдет в администрирование трансплантация. НСЗУ начнет закупать эти услуги.

Впервые страна начнет закупать услуги по репродуктивной медицине, то есть мы видим, что снижается количество рожденных детей и беременностей. Поэтому в следующем году государство выделяет 1,5 млрд бюджетных денег для того, чтобы те пары, которые хотят родить ребенка, но у них по разным причинам не получается, смогли воспользоваться такими услугами. Безусловно, что в следующем году мы увидим и увеличение финансирования на направление психологического здоровья украинцев, потому что растет спрос населения, как и растет спрос на реабилитацию.