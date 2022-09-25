Пациентам, имеющим сердечные заболевания очень важно найти “своего” врача-кардиолога, с которым можно обсуждать любые вопросы, а не только касающиеся их диагнозов.

– Это задача – не из легких, – считает кардиолог Центра детской кардиологии и кардиохирургии Георгий Маньковский.

Врач советует, на что обратить внимание и как выделить для себя самое главное.

Первый совет – доверять людям, которые прошли лечение или лечатся у кардиолога. Конечно, самым популярным способом в поисках врача всегда было и будет сарафанное радио.

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— Но благодаря интернету ситуация изменилась, – отмечает Маньковский. — Существуют разные сайты со списками специалистов, где пациенты оставляют отзывы. Вы можете просмотреть большое количество врачей, отзывы о них и где они принимают.

Далее специалист советует выделить для себя те характеристики, которые для вас самые важные:

Опыт, годы практики

Обучение, семинары по усовершенствованию навыков и знаний

Место работы

Как быстро можно попасть на прием и т.д.

Кроме того, Георгий Маньковский подсказывает, что следует обратить внимание на следующие моменты:

Возможно ли сразу сдать анализы, пройти рентген и разные виды диагностики в клинике, где принимает врач?

Охотно ли доктор направляет или подключает к обследованию других специалистов, видя, что проблема может быть связана с работой других органов?

Отношение врача к пациенту и его искренняя заинтересованность в вашем самочувствии.

Готовность врача делиться своими контактами (номером телефона, мессенджерами) с пациентами для записи или уточнения вопросов лечения.

— Подытоживая, советую каждому попробовать записаться на пробную консультацию к врачу, — говорит кардиолог.

Во время встречи пациент может уточнить все нужные моменты, а также оценить уровень эмпатии врача, его готовность реагировать на ваши жалобы и потребности, умение “докопаться до сути вопроса” и быть внимательным относительно беспокоящих вас нюансов.

Источник: Георгий Маньковский