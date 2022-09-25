Пациентам, имеющим сердечные заболевания очень важно найти “своего” врача-кардиолога, с которым можно обсуждать любые вопросы, а не только касающиеся их диагнозов.
– Это задача – не из легких, – считает кардиолог Центра детской кардиологии и кардиохирургии Георгий Маньковский.
Врач советует, на что обратить внимание и как выделить для себя самое главное.
Первый совет – доверять людям, которые прошли лечение или лечатся у кардиолога. Конечно, самым популярным способом в поисках врача всегда было и будет сарафанное радио.
— Но благодаря интернету ситуация изменилась, – отмечает Маньковский. — Существуют разные сайты со списками специалистов, где пациенты оставляют отзывы. Вы можете просмотреть большое количество врачей, отзывы о них и где они принимают.
Далее специалист советует выделить для себя те характеристики, которые для вас самые важные:
- Опыт, годы практики
- Обучение, семинары по усовершенствованию навыков и знаний
- Место работы
- Как быстро можно попасть на прием и т.д.
Кроме того, Георгий Маньковский подсказывает, что следует обратить внимание на следующие моменты:
- Возможно ли сразу сдать анализы, пройти рентген и разные виды диагностики в клинике, где принимает врач?
- Охотно ли доктор направляет или подключает к обследованию других специалистов, видя, что проблема может быть связана с работой других органов?
- Отношение врача к пациенту и его искренняя заинтересованность в вашем самочувствии.
- Готовность врача делиться своими контактами (номером телефона, мессенджерами) с пациентами для записи или уточнения вопросов лечения.
— Подытоживая, советую каждому попробовать записаться на пробную консультацию к врачу, — говорит кардиолог.
Во время встречи пациент может уточнить все нужные моменты, а также оценить уровень эмпатии врача, его готовность реагировать на ваши жалобы и потребности, умение “докопаться до сути вопроса” и быть внимательным относительно беспокоящих вас нюансов.
Источник: Георгий Маньковский