Исследователи из Университета Базеля в Швейцарии впервые показали, что высвобождение инсулина зависит от краткосрочной воспалительной реакции, которая наступает при одном только виде еды. Причем у людей с избыточным весом эта реакция настолько чрезмерна, что может нарушать секрецию инсулина.

Иными словами, как утверждают ученые, даже предвкушение предстоящего приема пищи вызывает в организме ряд реакций. Самой знакомой из них является слюнотечение.

Но при этом и гормон инсулин, который регулирует уровень сахара в крови, также появляется на сцене еще до того, как мы съедаем первый кусок. Эксперты называют это нейроопосредованной (или головной) фазой секреции инсулина.

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В прошлом, однако, было неясно, как сенсорное восприятие еды генерировало сигнал поджелудочной железе увеличить выработку инсулина.

Теперь исследователи определили важную часть головоломки. А именно речь идет о воспалительном факторе, известном как интерлейкин-1 бета (IL1B), который также участвует в иммунном ответе на патогены или на повреждение тканей.

— Тот факт, что этот воспалительный фактор отвечает за значительную часть нормальной секреции инсулина у здоровых людей, удивителен, поскольку он также участвует в развитии диабета ІІ типа, — объясняет руководитель исследования профессор Марк ДоДонат.

Эта форма диабета, также известная как диабет взрослых, вызвана хроническим воспалением, которое, среди прочего, повреждает клетки поджелудочной железы, вырабатывающие инсулин.

Это еще одна ситуация, в которой IL1B играет ключевую роль — в данном случае он вырабатывается и секретируется в чрезмерно больших количествах.

Имея это в виду, ученые в настоящее время изучают, подходят ли ингибиторы этого воспалительного фактора для использования в качестве терапевтических средств для лечения диабета.