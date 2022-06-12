Министерство здравоохранение Украины подготовило очень важную для украинцев информацию о пяти самых распространенных мифах оказания первой доврачебной помощи. В том числе о наложении жгута и остановки кровотечений.

Миф: кровотечение из носа можно остановить, запрокинув голову назад.

Факт: Во время запрокидывания головы назад кровотечение из носа не останавливается, просто кровь не вытекает наружу, а стекает в желудок, что может вызвать рвоту.

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Чтобы остановить кровотечение из носа, необходимо немного (!) наклониться вперед, прижать крыло носа с той стороны, которая кровит до перегородки и удерживать, пока кровотечение не прекратиться или до приезда медиков.

Миф. Наложенный пострадавшему жгут (турникет) нужна ослаблять.

Факт. Никогда не ослабляйте жгут (турникет)! Это опасно не только для здоровья, но и для жизни. Ослабление жгута может привести к возобновлению кровотечения. А для человека, который находится в состоянии шока, даже незначительная потеря крови, может быть опасной.

После наложения жгута (турникета) можно безопасно прижимать конечность до двух часов. Относительно безопасно – от двух до шести часов.

Позаботьтесь, чтобы пострадавшего обязательно осмотрел медик или человек, который прошел соответствующую подготовку и знает, можно ли заменить жгут на другой способ контроля кровотечения, и как это сделать.

Миф. Нельзя накладывать турникет на голень или предплечье. Ранее считалось, что из-за особенностей анатомического строение (сосуд проходит между костями) наложение жгута не остановит кровотечение.

Факт. На сегодня всю эффективность доказал другой механизм: кровотечение при наложении жгута останавливается за счет сжатия мышц, а не из-за прижатия сосуда к кости.

Помните о правильно наложении жгута – на 3-4 поперечных пальца выше места раны (кроме участков суставов).

Миф. Накладывать жгут опасно и вредно (может возникнуть гангрена и т.д.).

Факт. Жгут всегда можно снять/заменить на другой метод остановки кровотечения, но не всегда можно успеть его наложить, потому что будет слишком поздно. Наложенные на конечность жгут действительно останавливает кровоснабжение конечности, и, если жгут будет наложен слишком долго, это может привести к утрате конечности (но не жизни!).

Поэтому помните, что эта манипуляция спасает жизнь и производится в случае массивного кровотечения. Если вовремя этого не сделать, человек может умереть на протяжении 2-3 минут. После наложения жгута пострадавшего должен как можно быстрее осмотреть медик.

Миф. В случае венозного кровотечения жгут накладывается ниже раны, а артериального – выше места ранения.

Факт. Критическое кровотечение не дифференцируется на венозное и артериальное, а жгут всегда накладывается выше раны.