Нам, врачам, отступать некуда – за нами только морг. История анестезиолога Златы из Новомосковска

24 февраля все украинцы почувствовали шок. Что делать, куда бежать, уезжать или оставаться? И у всех начался собственный фронт. Кто-то стал волонтером, кто-то пошел в тероборону или ВСУ, кто-то сменил профессию на более подходящую в военное время.

Но они – бойцы медицинского фронта, остались на местах. И ежедневно в тяжелейших условиях спасают жизнь. Факты ICTV вместе с благотворительным фондом Твоя опора подготовили серию материалов под названием Медицинский фронт.

Что делать 24 февраля — этот вопрос встал и перед семьей врача-анестезиолога Златы Педан, работающей заведующей отделением в Новомосковской региональной больнице интенсивного лечения в Днепропетровской области.

Сейчас смотрят

Муж настаивал на выезде за границу, чтобы и восьмилетнюю дочь спасти, и работу там найти.

— Да я не могла уехать, я же – руководитель отделения, врач, – рассказала Злата. – Я не могла бросить ни работу, ни подчиненных, ни пациентов. Не имела права.

И хотя в Новомосковске обстрелов не было, тревога уже нависла над городом. 25 февраля рано утром взвыла сирена.

— Мы не знали, что это – учения или уже нужно прятаться. Но меня вызвали на работу. Оказалось, что совершено нападение на воинскую часть. Мы ожидали массового поступления раненых.

Муж снова был против выхода на работу, но Злата поступила, как понимала: ее обязанность – быть в больнице.

Если она покинет работу, то кто поможет пострадавшим? Анестезиологов всегда не хватало, а здесь такая ситуация.

Привезли 10 солдат с пулевыми ранениями разной тяжести. Двух самых трудных сразу отправили в область, собрали специалистов.

– Откликнулись все врачи, кого вызывали, они оказывали помощь по своему профилю.

Так в Новомосковске впервые столкнулись с войной и почувствовали, какая она на вкус.

— Затем были прилеты ракет на предприятие с горюче-смазочными материалами, возник пожар. И нас снова вызвали в воскресенье.

В тот день пострадавших было немного, потому что был выходной день, но ночью произошел взрыв – огонь дошел до цистерны с топливом. Погибли ГСЧСники, многие получили травмы и ожоги.

И снова раны, операции, дежурство рядом с пострадавшими в реанимации.

— Нам, анестезиологам и реаниматологам, некуда отступать – за нами только морг. И если мы не поможем, уже никто не поможет. Разве можно бросить пациентов в такое трудное время.

К счастью, врачи Новомосковской региональной больницы не уехали в безопасные места. Некоторые уехали сначала, но быстро вернулись домой, к своим обязанностям.

– Из моего отделения никто не уехал, – говорит Злата. – Мы все стоим за Украину, за ее независимость. И даже если разбомбят больницу, мы пойдем в госпитали спасать воинов.

А сейчас больница оказывает помощь всем нуждающимся: и гражданским, и военным.

— Недавно выписали на реабилитацию 25-летнего парня-волонтера из Мариуполя. Очень тяжелый был, – вспоминает врач. – Он попал в ДТП. Ребра поломаны были, разрыв селезенки, легких, кровопотеря огромная.

Врачи собрали его собственную кровь в полостях, куда она вылилась, добавили донорскую, влили в него. Держали долго под наркозом, чтобы организм экономил силы на восстановление. Парень прошел все: и ИВЛ, и трахеотомию, и выжил.

Такие моменты дарят врачам радость. Настоящую, искреннюю радость, что жизнь победила смерть.

– Да, трудно осознавать, что гибнут люди, дети, – говорит Злата. – Это сожаление не передать. Но плакала только в минуту молчания в Киеве.

Поехала на учебу в столицу, взяла дочь и во время минуты молчания на Крещатике растрогалась и расплакалась.

– Я во время войны стала еще строже, не даю себе раскисать, – сказала Злата. – Занимаюсь силовыми упражнениями, они мне помогают бороться с любыми трудностями. Вот развелась с мужем, который не поддержал меня.

Теперь Злата Педан строит новую жизнь для себя и своей дочери. Она мечтает… Нет, она приближает победу Украины своим трудом, своей преданностью профессии медика.

Женщина готова постоянно развиваться ради будущего украинской медицины, учиться и работать.

– Сейчас благодаря благотворителям в больницу поступает много современной аппаратуры. И это классно, – говорит анестезиолог. – Это выводит лечение на новый уровень, намного упрощает его.

Ведь сейчас идет война, которой никогда нигде не было. Характер повреждений у пациентов новый для медиков, работающих в гражданских больницах.

— Каждый случай ранений – уникален, – рассказывает Злата. – Осколок, попадающий в ткани, каждый раз имеет свой путь, и врачу нужно выбрать такую ​​тактику лечения, чтобы не навредить пациенту, а спасти его.

И не только спасти. Врачи делают все, чтобы качество жизни пациента после лечения было как можно лучше.

– Врачи вообще учатся всю жизнь, – говорит Злата. – А сейчас они набираются неоценимого опыта. Нужно, чтобы он передавался другим.

Злата Педан считает свою профессию лучшей и мечтает, чтобы после войны все врачи могли получать самые современные знания, чтобы быть готовыми к любым испытаниям.

Надеемся, что государство оценит нечеловеческие усилия медиков, благодаря которым выживают пациенты в небольших больницах, и обеспечит их дальнейшее профессиональное развитие.

Чтобы помочь врачам, с февраля работающим в таких условиях, благотворительный фонд Твоя опора взял под свою опеку более 100 больниц по всей Украине — как прифронтовых, так и медучреждений с большим количеством ВПЛ. Помочь украинским медикам может каждый, чтобы у них было и современное оборудование, и медикаменты.

Фото: Анна Диброва