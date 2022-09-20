Ученые Сеульского национального университета совместно с коллегами из других корейских академических институтов создали новый голографический микроскоп, который позволяет видеть мозг сквозь череп.

Сообщается, что новый микроскоп сть получать трехмерные изображения с высоким разрешением нейронной сети в мозгу живой мыши без удаления черепа.

По словам ученых, для изучения внутренних особенностей живого организма с помощью света необходимо: подать достаточное количество световой энергии на образец и точно измерить сигнал, отраженный от ткани-мишени.

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Однако в живых тканях при попадании света на клетки обычно возникают множественные эффекты рассеяния и серьезные искажения, что затрудняет получение четких изображений.

Исследовательской группе удалось количественно проанализировать взаимодействие между светом и веществом, что позволило им еще больше улучшить свой предыдущий микроскоп.

Теперь речь идет об успешной разработке сверхглубинного трехмерного голографического микроскопа с временным разрешением, который позволяет наблюдать ткани на большей глубине, чем когда-либо прежде.

Ожидается, что это открытие внесет значительный вклад в развитие биомедицинских междисциплинарных исследований, включая нейробиологию и индустрию точных исследований, уверены ученые.

Источник: phys.org