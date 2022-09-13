Когда в Украину ворвалась полномасштабная война с российским агрессором, многие будущие украинские мамы встали перед выбором — рожать онлайн или пытаться прорваться в безопасное место под обстрелами.

Эксперту Фактов ICTV Здоровье Александре Кобалиновой тоже пришлось принимать это непростое решение.

О том, что довелось испытать Александре, на своей странице в Facebook рассказала ее коллега Анна Шумская.

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— Многие знают Сашу, как фитнес-тренера, преподавателя Национального университета физической культуры и спорта, презентера украинских и зарубежных конвенций, организатора масштабных фитнес-ивентов, — пишет Анна.

По ее словам, война застала Александру на позднем сроке беременности. Она уже знала своего врача и больницу, где через месяц готовилась стать мамой впервые.

24 февраля Саша вместе с мужем проснулись от взрывов. Первое ощущение — шок, отчаяние, страх. 20 этаж в многоэтажке на Троещине дает, конечно, прекрасную панораму. Но только не во время массированных ракетных обстрелов. Видно и слышно каждый взрыв, самолеты, вертолеты…

Район относительно новый, бомбоубежищ нет. Подвал сырой и неприспособлен для пребывания людей, ближайшая станция метро в 7 км.

Но Саша вместе с мужем решают оставаться дома вопреки всему этому ужасу.

Вскоре выяснилось, что врач, который вел беременность, уезжает из города. Но больница работает. Значит, есть возможность рожать у дежурного врача. Это немного успокоило. Хотя..

Взрывы слышны все ближе. Северные пригороды Киева оккупированы. Из микрорайона выехали почти все. Комендантский час по 2-3 дня подряд, пустота на улицах и воздушные тревоги несколько раз в день. И жуткие новости о расстрелянных авто волонтеров, и мирных людях, которые пытались эвакуироваться.

Потом пришла шокирующая новость: больница, где планировали рожать, закрывается. Причина — крайне опасное положение в городе, невозможность обеспечить пациентам безопасность. Скорые не гарантируют выезд.

Единственное, что могут предложить будущим мамам, рожать онлайн. Многие уехавшие врачи готовы были помогать в онлайн-режиме круглосуточно. Но для молодой семьи роды онлайн — это было уже чересчур.

Тогда муж Саши принимает решение выезжать из города, хотя пути из Киева заминированы, по дороге расстреляны и брошены десятки авто.

Но, как выяснилось позже, это было взвешенное и единственное верное в сложившейся ситуации решение.

Подруга Александры помогла найти жилье в Тернополе. По дороге туда была ночь в пригороде, в холодной квартире, на полу, на матрасах, вшестером в одной комнате.

В Тернополе Саша попала в руки замечательного врача, благодаря которому через несколько недель на свет появился маленький козак Андрей.

Было принято решение делать кесарево сечение. И, как оказалось, если бы пришлось рожать в полевых условиях, онлайн, неизвестно, чем бы все могло закончиться.

Сегодня Саша уже в Киеве и даже начала вести свои профессиональные классы. Жизнь продолжается. И впереди — прекрасное будущее для всех детей, которые появились на свет во время войны, и для их мужественных, непокоренных родителей.

Источник: Анна Шумская