Исследования, проведенные учеными в разных странах, пришли к единому заключению: Covid-19 может проникать в плаценту и разрушать ее. Что в итоге приводит мертворождению у инфицированных женщин.

Исследователи из 12 стран, включая США, проанализировали плаценту и аутопсийную ткань 64 мертворожденных и четырех новорожденных, умерших вскоре после рождения. Все случаи касались невакцинированных женщин, перенесших Covid-19 во время беременности.

— Данные из отчетов подтверждают, что повреждение плаценты, а не инфекция плода, является вероятной причиной многих мертворождений, связанных с Covid-19, — отмечает патологоанатом из Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета Джеффри Гольдштейн.

По словам патологоанатома из Атланты Дэвида Шварца, другие инфекции также могут проникать в плаценту и вызывать мертворождение, как правило, заражая и повреждая плод. Свежий пример — вирус Зика.

Он и его коллеги хотели узнать, так ли обстоит дело с мертворождением у женщин с Covid-19. Но то, что они обнаружили, было почти противоположным: это была инфицированная и сильно разрушенная плацента.

Нормальная ткань плаценты здорового красноватого оттенка и губчатая. Образцы, которые они исследовали, были жесткими, с темными пятнами мертвой ткани. В то время как другие инфекции могут иногда повреждать плаценту.

Шварц отметил, что никогда не видел, чтобы они вызывали такое постоянное и обширное разрушение.

Плацента – это орган, который формируется и прикрепляется к матке во время беременности. Он соединяется с пуповиной, обеспечивая кислород и питание из кровотока матери.

Вирус, вероятно, достигает плаценты через кровоток, прикрепляясь к восприимчивым клеткам и вызывая отложения белка и необычную форму воспаления, которое блокирует кровоток и кислород. По словам исследователей, это приводит к гибели ткани плаценты и удушью плода.

Отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний за ноябрь 2021 года показал, что среди беременных женщин в США, инфицированных Covid-19, одни из 80 родов закончились потерей плода в любое время после 20 недель. Среди неинфицированных женщин эта пропорция составляет 1 к 155.

В исследованиях мертворождения происходили в среднем в 30 недель, в то время как нормальная беременность длится около 40 недель.

Отмечается, что высокое кровяное давление, некоторые хронические заболевания и аномалии плода входят в число состояний, которые могут увеличить вероятность мертворождения, в том числе у женщин с Covid-19.

От такого трагического исхода не застрахована ни одна беременность. Но женщины с Covid-19 сталкиваются с повышенным риском. Ученые утверждают: вакцинация может помочь предотвратить эти случаи.