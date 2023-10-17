Эти цветы издавна использовались в народной медицине. Из них делали целебные настойки, чаи, бальзамы, растирания, — лекарственного сырья хватало.

Бархатцы украинские хозяйки выращивают почти возле каждой хаты или даже под окнами городского многоквартирного дома.

Факты ICTV обратились к своему постоянному эксперту, врачу Марине Ериной, чтобы выяснить, как к этим цветам, их лечебным возможностям, относится, так сказать, официальная медицина.

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— Я лично отношусь к этим цветам с большим уважением, поскольку неоднократно имела возможность убедиться в их способности помогать даже в тяжелых случаях, — говорит Ерина.

По словам врача, бархатцы (на латинском — тагетес) имеют антисептическое и антивирусное, антибактериальное и антигрибковое свойства. Все это не только благодаря эфирному маслу (аромат бархатцев не спутаешь ни с чем), макро- и микроэлементы, витамины и другие биологически активные вещества, содержащиеся в составе цветка, наделяют его невероятной лечебной силой.

Род Tagetes насчитывает более 30 видов, но для лечения подойдут лишь очень темные (цвет ближе к коричневому) цветы.

Что же лечат бархатцами?

Марина Ерина говорит, что один лишь перечень болезненных состояний, при которых цветочный “удар” может существенно помочь лекарствам справиться с проблемой, будет впечатляющим.

Обычно врачи отмечают, что, к примеру, чай или настойка из бархатцев облегчают приступы спазматических болей в желудочно-кишечном тракте, оказывают мочегонное и потогонное действие, помогая устранить отеки и снизить высокую температуру тела.

А еще снижают артериальное давление, облегчают симптоматику при заболеваниях суставов при артрите, ревматизме.

А эфирные масла бархатцев нормализуют психоэмоциональное состояние пациента, помогают при бессоннице и стрессе.

Можно ли дома приготовить лечебное средство из бархатцев?

Марина Ерина дает несколько рецептов, которые она сама проверила.

— Начну с масла бархатцев, которое может быть полезным при небольших ожогах, или дерматологических проблемах кожи, — говорит врач.

Итак, надо взять цветы бархатцев, измельчить их и залить маслом (лучше оливковым, но можно и подсолнечным) в соотношении 1:10. Настоять смесь в течение восьми часов, затем полчаса выдержать на водяной бане.

Извлечь цветы, а жидкость перелить в стеклянную посуду. Хранят масло в холодильнике.

Есть и предостережение: нельзя лечить маслом экземы.

При насморке и гайморите для облегчения состояния можно применить ингаляции с цветами бархатцев. Для этого понадобится настой.

Для его приготовления возьмите пять измельченных цветочных бутонов, залейте их в заварном чайничке 300 мл кипятка, укутайте полотенцем и подержите минут пять.

— После этого через носик заварника вдыхайте пары, насыщенные эфирными маслами бархатцев — сначала через нос, потом через рот, — уточняет врач.

Теперь о настойках, которые, в отличие от настоев, готовят на водке. Вот один из рецептов настойки для лечения диабета.

Взять 50 цветов темного цвета, залить их водкой — понадобится поллитра. Настаивать в темноте 10 дней, принимать по чайной ложке трижды в день.

Для облегчения боли при артрите используется чай из цветов. Его готовить очень просто: 40 г измельченных бархатцев залить литром не очень крутого кипятка, настоять полчаса и пить по две столовых ложки в течение дня. За день необходимо выпивать по 100 мл чая.

— Лечение длится месяц-полтора, после можно сделать перерыв и повторить, ориентируясь на самочувствие, — уточняет Ерина.

По словам врача, после полного курса такого чаепития вы надолго избавитесь от боли в суставах.

Всем ли можно использовать средства с бархатцами?

Ерина уточняет, что, несмотря на то, что цветочные лекарства практически не имеют противопоказаний, все же некоторым категориям пациентов следует от них отказаться.