Назальные вакцины в виде спрея имеют огромный потенциал в борьбе с пандемией коронавируса. Преимущество такого подхода в том, что он позволит создать местный иммунитет и блокировать вирус при попадании его в нос и носоглотку. Это поможет организму начать борьбу с вирусом гораздо быстрее.

Однако в разработке и использовании таких средств много препятствий.

— Covid-19 — это не просто спринт, это марафон. Сегодняшние вакцины в значительной степени выиграли спринт в предотвращении серьезных заболеваний. Но теперь нам нужно что-то еще, чтобы получить контроль над вирусом, — говорит вирусолог, основатель Meissa Vaccines Inc. Марти Мур.

Назальные вакцины в теории могут справиться с этой задачей.

— Назальный спрей может более точно имитировать естественную защиту, которую человек получает от недавней инфекции. Это потому, что как только иммунная система сталкивается с вирусом, она размещает готовые к Covid-19 В- и Т-клетки в носу и горле. Более того, это способствует выработке антител, называемых IgA, которые поселяются в слизистой оболочке и могут предотвратить попадание вируса в клетки, выстилающие дыхательные пути, — говорится в материале.

Но на практике — это может быть сложно реализовать. Во-первых, при впрыскивании через нос трудно каждый раз достигать достаточной эффективности. Камни преткновения — волосы в ноздрях, чихание и плотный слой слизи, выстилающий дыхательные пути. Это может мешать нужному взаимодействию и выработке антител.

Даже если наладить механизм эффективной работы вакцины, такие спреи все еще может быть сложно продавать. Ведь на рынке уже находятся другие препараты, и новый продукт сможет “ворваться”, только имея огромные и яркие преимущества.

Как пример такой вакцины можно рассмотреть препарат Meissa Vaccines Inc.

— Он использует новый способ ослабления вируса… Вирус ослабляется не за счет того, что ему стало труднее размножаться (традиционный метод), а за счет генетического устранения его способности скрываться от иммунной системы, — отмечает Майси Мур.

Сейчас эта вакцина находится примерно на полпути к ранней стадии клинических испытаний с участием 130 человек.

Компания рассчитывает получить полные результаты испытаний на людях в этом году. Уже добавлены участники, чтобы протестировать вещество в качестве бустера. Вскоре планируется начать изучение его влияния на детей.

Что касается лабораторных исследований, то вакцина Meissa Vaccines Inc. уже продемонстрировала достаточный уровень защиты от штаммов Альфа, Бета. Изучение эффективности против Дельты и Омикрона находится на стадии разработки.

Сейчас же в мире активно используют вакцины против коронавируса, которые вводятся с помощью инъекции. Они уже доказали свою эффективность в борьбе с вирусом.