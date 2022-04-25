Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Актуально

Следующее оружие в борьбе с Covid-19 – есть ли перспектива у назальных спреев

25 апреля 2022, 20:17
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
насморк
Источник: Pixabay

Назальные вакцины в виде спрея имеют огромный потенциал в борьбе с пандемией коронавируса. Преимущество такого подхода в том, что он позволит создать местный иммунитет и блокировать вирус при попадании его в нос и носоглотку. Это поможет организму начать борьбу с вирусом гораздо быстрее.

Однако в разработке и использовании таких средств много препятствий.

— Covid-19 — это не просто спринт, это марафон. Сегодняшние вакцины в значительной степени выиграли спринт в предотвращении серьезных заболеваний. Но теперь нам нужно что-то еще, чтобы получить контроль над вирусом, — говорит вирусолог, основатель Meissa Vaccines Inc. Марти Мур.

Назальные вакцины в теории могут справиться с этой задачей.

— Назальный спрей может более точно имитировать естественную защиту, которую человек получает от недавней инфекции. Это потому, что как только иммунная система сталкивается с вирусом, она размещает готовые к Covid-19 В- и Т-клетки в носу и горле. Более того, это способствует выработке антител, называемых IgA, которые поселяются в слизистой оболочке и могут предотвратить попадание вируса в клетки, выстилающие дыхательные пути, — говорится в материале.

Но на практике — это может быть сложно реализовать. Во-первых, при впрыскивании через нос трудно каждый раз достигать достаточной эффективности. Камни преткновения — волосы в ноздрях, чихание и плотный слой слизи, выстилающий дыхательные пути. Это может мешать нужному взаимодействию и выработке антител.

Даже если наладить механизм эффективной работы вакцины, такие спреи все еще может быть сложно продавать. Ведь на рынке уже находятся другие препараты, и новый продукт сможет “ворваться”, только имея огромные и яркие преимущества.

Как пример такой вакцины можно рассмотреть препарат Meissa Vaccines Inc. 

— Он использует новый способ ослабления вируса… Вирус ослабляется не за счет того, что ему стало труднее размножаться (традиционный метод), а за счет генетического устранения его способности скрываться от иммунной системы, — отмечает Майси Мур.

Сейчас эта вакцина находится примерно на полпути к ранней стадии клинических испытаний с участием 130 человек.

Компания рассчитывает получить полные результаты испытаний на людях в этом году. Уже добавлены участники, чтобы протестировать вещество в качестве бустера. Вскоре планируется начать изучение его влияния на детей.

Читайте также:
смартфонАптеки, вакцинация, первая помощь: список ресурсов с важной и полезной информацией от Минздрава

Что касается лабораторных исследований, то вакцина Meissa Vaccines Inc. уже продемонстрировала достаточный уровень защиты от штаммов Альфа, Бета. Изучение эффективности против Дельты и Омикрона находится на стадии разработки.

Сейчас же в мире активно используют вакцины против коронавируса, которые вводятся с помощью инъекции. Они уже доказали свою эффективность в борьбе с вирусом.

Источник
Bloomberg
Теги
Исследования, Коронавирус Covid-19, Наукові дослідження
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь