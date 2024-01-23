Согласно новому исследованию, ежедневное потребление стакана или более натурального фруктового сока может увеличить вес детей и взрослых.

Фруктовый сок и индекс массы тела

Ученые доказали взаимосвязь между потреблением 100% фруктового сока и индексом массы тела (ИМТ). Оказалось, что даже небольшая порция напитка без сахара повышает ИМТ на 0,03 у детей до 11 лет.

Исследование показало, что их показатель ИМТ рос с каждой дополнительной порцией фруктового сока в отличие от показателей подростков.

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Калорийность и возможные риски

Один из соавторов исследования, американский диетолог Уолтер Уиллетт указал на то, что фруктовый сок содержит много калорий, но не вызывает ощущения сытости, и это может способствовать скачку уровня глюкозы в крови.

Слишком большое количество сахара в крови может привести к различным проблемам, таким как резистентность к инсулину, метаболический синдром, диабет, болезни сердца, ожирение и другие хронические заболевания.

Выводы исследования соответствуют рекомендациям Американской академии педиатрии (AAP), которые предлагают ограничить употребление фруктового сока для детей младше шести лет и регулировать количество напитка для других возрастных групп:

от одного до трех лет — до 120 мл в день;

от четырех до шести лет — до 180 мл в день;

от семи до восемнадцати лет — до 240 мл в день.

Кроме того, чтобы снизить калорийность фруктового сока специалисты советуют разбавлять напиток обычной или минеральной водой.