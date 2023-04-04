Донетчина страдала от российской агрессии еще с 2014 года. Но при всех сложностях и проблемах специалисты регионального противотуберкулезного учреждения делали все возможное, чтобы люди с туберкулезом могли получить качественную медицинскую помощь.

— Начиная с 2014 года, мы успешно преодолевали все вызовы: плодотворно работали, целенаправленно занимались реконструкцией заведения. И вдруг – 24 февраля 2022-го, — рассказывают сотрудники диспансера.

По их словам, ситуация требовала срочных управленческих решений. Совместными усилиями удалось эвакуировать пациентов, находившихся на стационарном лечении, в противотуберкулезное заведение Львова.

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Также была оперативно организована дистанционная работа специалистов, покинувших Краматорск, обеспечены выплаты работникам, которые находились в вынужденном простое.

На какое-то время заведение частично приостановило работу в обычном режиме, но оказание консультативной помощи, обеспечение противотуберкулезными препаратами, коммуникации с врачами первичного звена области, ответственными за выявление заболевания, мониторинг лечения продолжалось непрерывно.

— Власти предложили эвакуироваться, но этой возможностью воспользовались не все: часть людей, в том числе наших пациентов, остались в своих домах. И этот фактор стал решающим в возобновлении работы диспансерных отделений, — отмечают медики.

По их словам, также нуждалась в немедленном решении еще одна неотложная проблема: релокация областного врачебного состава, который находился в опасной зоне активных боевых действий. И это было сделано.

С помощью волонтеров была налажена система доставки необходимых препаратов в разные части Донецкой области, чтобы обеспечить непрерывность лечения людей с туберкулезом, что очень важно для положительного результата.

Пока ситуация с туберкулезом в Донецкой области остается осложненной и напряженной. Но, несмотря ни на что, медицинская помощь оказывается своевременно.

— Мы стараемся всеми способами удержать эпидемиологическую ситуацию в области и городе, уменьшить влияние войны как на людей с туберкулезом, наших пациентов, так и на персонал, — рассказывают медики.

И выражают огромную благодарность тем, кто остался на своих рабочих местах буквально на линии огня. Это команда, которая доказала свою состоятельность, профессиональность и преданность фтизиатрии Донбасса. Они — настоящие герои, мотивированные, сильные и работающие на нашу победу.