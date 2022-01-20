Анализ, проведенный Национальным центром глобального здравоохранения и медицины, показал, что риск более тяжелого заражения вариантом Омикрон выше как у мужчин, так и у женщин, которые ранее курили. Эксперты считают, что активное курение в прошлом увеличивает риски обострения течения болезни.

Сотрудниками Центра была проанализирована взаимосвязь между историей курения и риском обострения для более 17,5 тыс. пациентов в возрасте от 20 до 80 лет, которые заразились Омикроном и в связи с этим были госпитализированы.

Выяснилось, что у бывших курильщиков риск серьезно заболеть, вплоть до подключения ИВЛ или аппарата искусственного кровообращения, в 1,51 раза выше для мужчин и в 1,94 раза выше для женщин, чем у тех, кто никогда раньше не курил.

По данным исследовательской группы, курильщики также более подвержены сердечным и респираторным заболеваниям и раку, у них чаще возникают хронические патологии.

С другой стороны, для тех, кто курит сейчас, риск обострения статистически значимо не отличался, но он может возрасти в будущем.

По мнению Юми Мацусита из Национального центра глобального здравоохранения и медицины, людям с курением в анамнезе и страдающим хроническими заболеваниями, важно принимать тщательные меры инфекционного контроля.

Кроме того, отказ от курения предотвращает заболевания, связанные с этой пагубной привычкой, и снижает риск тяжелых обострений, уверена медик.

Источник: NHK