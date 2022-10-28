В отчете о климатическом кризисе State of Climate Action 2022 эксперты призывают к срочным действиям в отношении экономии ископаемых видов топлива, в том числе и на бытовом уровне.

Так, в частности, речь идет о сокращении потребления мяса примерно до двух гамбургеров в неделю, а общественный транспорт должен развиваться примерно в шесть раз быстрее.

Эти и другие меры помогут миру избежать худших разрушительных последствий климатического кризиса, говорится в исследовании.

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Также отмечается, что необходимо поддерживать быстрый рост использования возобновляемых источников энергии и электромобилей.

В целом в отчете рассматривается глобальный прогресс по 40 показателям, которые будут иметь ключевое значение для сокращения глобальных выбросов парниковых газов к 2030 году. Цель — ограничить повышение температуры до 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Показателями, которые вызывают наибольшую обеспокоенность, названы:

использование газа, которое следует сокращать в пользу возобновляемых источников энергии;

сталелитейное производство, где технология сокращения выбросов не внедряется достаточно быстро;

поездки на легковых автомобилях;

скорость потери мангровых лесов;

выбросы от сельского хозяйства.

В тоже время эксперты выявили и несколько ярких моментов. Например, производство солнечной энергии увеличилось почти вдвое в период с 2019 по 2021 годы. А на долю электромобилей приходилось почти каждый десятый легковой автомобиль, проданный в 2021 году, что вдвое больше, чем годом ранее.