Тревога, сирены, отрицательные эмоции и плохой сон. Именно такова наша действительность. Даже те, кто уехал из Украины и сейчас находится в тихих городках Европы, также чувствуют тревогу: за своих родных, которые остались защищать Украину, за тех, кто живет под бомбами и прячется в укрытиях.
Присутствие сильных негативных эмоций возбуждает нервную систему и угнетает все механизмы засыпания. И даже если человек засыпает, то сон его поверхностный, непродолжительный и не дает ощущения отдыха.
Такое состояние называют стрессовой инсомнией (бессонницей).
Сон лечит
Даже если сирена будит вас по несколько раз за ночь, старайтесь наверстать в течение суток хотя бы семь часов. Потому что сон лечит и восстанавливает силы. Если нет возможности достичь семичасового отдыха, следует днем поспать примерно 15 минут, после чего вы почувствуете возобновление энергии.
Многие не могут заснуть из-за мыслей, часто просыпаются.
Как улучшить сон
Стараться по возможности не смотреть сцены войны и страданий. Это кажется невозможным. Но это возможно. Все зависит от вас.
Улучшить сон можно едой, способствующей засыпанию.
- Ешьте овсяную молочную кашу на ужин. Или пейте молочно-банановый коктейль с ложечкой меда (сахара). Или теплое молоко с ложечкой меда (сахара).
- Молоко содержит аминокислоту триптофан, из которой благодаря биохимическим превращениям синтезируется мелатонин, а мед (глюкоза) помогает эту аминокислоту транспортировать в мозг.
- По возможности принимайте теплый душ или положите грелку или пластиковую бутылку с теплой водой под ноги. Грелку или бутылку нужно завернуть в натуральную ткань.
- Сделайте и надевайте мягкую согревающую повязку на глаза.
Если есть возможность, используйте простые средства с легким успокаивающим эффектом:
- Таблетку магния с витамином В6
- Чаи: из ромашки, лаванды, мелиссы, зверобоя, (можно с ложечкой меда/сахара).
- Более выраженные свойства имеют настойка пиона (мое любимое средство) или пустырника: неполная чайная ложка (10-15 капель) на полстакана теплой воды. Можно эту настойку давать и подросткам с 12 лет: по капле на год жизни.
- Таблетку с экстрактом валерианы или настойку / экстракт так же -10-15 капель на полстакана воды.