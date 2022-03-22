Тревога, сирены, отрицательные эмоции и плохой сон. Именно такова наша действительность. Даже те, кто уехал из Украины и сейчас находится в тихих городках Европы, также чувствуют тревогу: за своих родных, которые остались защищать Украину, за тех, кто живет под бомбами и прячется в укрытиях.

Присутствие сильных негативных эмоций возбуждает нервную систему и угнетает все механизмы засыпания. И даже если человек засыпает, то сон его поверхностный, непродолжительный и не дает ощущения отдыха.

Такое состояние называют стрессовой инсомнией (бессонницей).

Сон лечит

Даже если сирена будит вас по несколько раз за ночь, старайтесь наверстать в течение суток хотя бы семь часов. Потому что сон лечит и восстанавливает силы. Если нет возможности достичь семичасового отдыха, следует днем ​​поспать примерно 15 минут, после чего вы почувствуете возобновление энергии.

Многие не могут заснуть из-за мыслей, часто просыпаются.

Как улучшить сон

Стараться по возможности не смотреть сцены войны и страданий. Это кажется невозможным. Но это возможно. Все зависит от вас.

Улучшить сон можно едой, способствующей засыпанию.

Ешьте овсяную молочную кашу на ужин. Или пейте молочно-банановый коктейль с ложечкой меда (сахара). Или теплое молоко с ложечкой меда (сахара).

Молоко содержит аминокислоту триптофан, из которой благодаря биохимическим превращениям синтезируется мелатонин, а мед (глюкоза) помогает эту аминокислоту транспортировать в мозг.

По возможности принимайте теплый душ или положите грелку или пластиковую бутылку с теплой водой под ноги. Грелку или бутылку нужно завернуть в натуральную ткань.

Сделайте и надевайте мягкую согревающую повязку на глаза.

Если есть возможность, используйте простые средства с легким успокаивающим эффектом: