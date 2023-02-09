Психоаналитик Ольга Корбут на площадке популярного онлайн-ресурса Психологическая поддержка предложила иначе взглянуть на такой общепризнанный человеческий “недостаток”, как лень.

— Приступ лености — это сигнал о недостатке мотивации. Когда нужно делать что-то очень срочное и важное, но возникает сомнение: а кому это нужно? — объясняет специалист.

По ее словам, в этот момент наше “я”, наша психика и организм в целом говорят, мол, извините, но я этого не хочу, мне это не нужно. И здесь не надо говорить, что речь идет о распущенности, особенно, когда леность является точечными проявлениями.

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По мнению психоаналитики, ярлык “ты — ленивый” приклеивается к нашей личности еще в детстве, в процессе строго родительского воспитания.

И во взрослой жизни, если мы подхватываемся недостаточно бодро, то начинаем снова слышать внутренний голос, который говорит, что ты — ленивый, безответственный неудачник, что надо вставать и делать дело.

— Человек встает и начинает не жить, а мучиться. А если вдруг не встает, то чувство вины не замедлит с своими упреками, — отмечает Ольга.

К обвинениям в лени впоследствии приобщается социум: сейчас мир очень динамичен, общество постоянно требует от человека активности. Ты должен за день успевать все и даже больше. Ты не можешь быть ленивым, ты не имеешь на это права.

Но, по словам Ольги Корбут, правда заключается в том, что лениться можно. И детям, и женщинам, и мужчинам. А еще можно не хотеть чего-то, можно говорить “нет” и даже плакать. Быть разным — можно.

Важно стараться быть собой. Чувствовать себя, понимать свои желания. Четко отделять “я должен” от “я хочу”, резюмирует психоаналитик.

Источник: Психологическая поддержка