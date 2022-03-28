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Не только пеленка. Чем заменить памперс во время войны

28 марта 2022, 13:49
Мила Грубник редактор раздела Здоровье
підгузок, памперс
Источник: Pixabay

Во время войны в Украине может возникнуть ситуация с дефицитом памперсов. Это может добавить родителям мороки по уходу за ребенком.

Факты ICTV собрали информацию о том, как и чем можно заменить подгузники.

Альтернативой может быть пеленка, памперс из марли.

Как сделать подгузник из пеленки

  • Свернуть пеленку в два раза и повернуть изгибом к себе.
  • Положить палец между сгибом, другой рукой взять кончик пеленки.
  • Отодвигая ее конец, свернуть треугольник.
  • Перевернуть треугольник пеленки на обратную сторону.
  • Конец, который не вошел, свернуть в два слоя. Должна получиться впитывающая прокладка посреди треугольника.
  • Чтобы впитывающий слой был толще и лучше впитывал, можно взять еще одну пеленку, свернуть ее в несколько слоев и добавить.
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Как сделать памперс из марли

  • Сложить прокладку из марли, 4-6 слоев будет достаточно. Положить ее между ножек ребенка.
  • Сформировать из пеленки треугольник.
  • Положить на нее ребенка и запеленать в виде трусиков.

 

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Публикация от ДИТЯЧА КЛІНІКА 24/7 | КИЇВ (@kinderklinik_ua)

Как сделать многоразовый подгузник

Обычный памперс можно использовать несколько раз, до тех пор, пока не износятся липучки.

Что нужно сделать:

  • замочить его в воде, чтобы разбух гель;
  • сделать надрез и убрать все содержимое;
  • удалить внутреннюю прослойку;
  • вывернуть памперс, сполоснуть его и просушить;
  • в кармашек вставить марлевую или тканевую прокладку, менять ее по необходимости.

Источник: f.ua

Теги
Війна в Україні , Советы
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