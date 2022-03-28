Во время войны в Украине может возникнуть ситуация с дефицитом памперсов. Это может добавить родителям мороки по уходу за ребенком.

Факты ICTV собрали информацию о том, как и чем можно заменить подгузники.

Альтернативой может быть пеленка, памперс из марли.

Как сделать подгузник из пеленки

Свернуть пеленку в два раза и повернуть изгибом к себе.

Положить палец между сгибом, другой рукой взять кончик пеленки.

Отодвигая ее конец, свернуть треугольник.

Перевернуть треугольник пеленки на обратную сторону.

Конец, который не вошел, свернуть в два слоя. Должна получиться впитывающая прокладка посреди треугольника.

Чтобы впитывающий слой был толще и лучше впитывал, можно взять еще одну пеленку, свернуть ее в несколько слоев и добавить.

Как сделать памперс из марли

Сложить прокладку из марли, 4-6 слоев будет достаточно. Положить ее между ножек ребенка.

Сформировать из пеленки треугольник.

Положить на нее ребенка и запеленать в виде трусиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ДИТЯЧА КЛІНІКА 24/7 | КИЇВ (@kinderklinik_ua)

Как сделать многоразовый подгузник

Обычный памперс можно использовать несколько раз, до тех пор, пока не износятся липучки.

Что нужно сделать:

замочить его в воде, чтобы разбух гель;

сделать надрез и убрать все содержимое;

удалить внутреннюю прослойку;

вывернуть памперс, сполоснуть его и просушить;

в кармашек вставить марлевую или тканевую прокладку, менять ее по необходимости.

Источник: f.ua