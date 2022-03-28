Во время войны в Украине может возникнуть ситуация с дефицитом памперсов. Это может добавить родителям мороки по уходу за ребенком.
Факты ICTV собрали информацию о том, как и чем можно заменить подгузники.
Альтернативой может быть пеленка, памперс из марли.
Как сделать подгузник из пеленки
- Свернуть пеленку в два раза и повернуть изгибом к себе.
- Положить палец между сгибом, другой рукой взять кончик пеленки.
- Отодвигая ее конец, свернуть треугольник.
- Перевернуть треугольник пеленки на обратную сторону.
- Конец, который не вошел, свернуть в два слоя. Должна получиться впитывающая прокладка посреди треугольника.
- Чтобы впитывающий слой был толще и лучше впитывал, можно взять еще одну пеленку, свернуть ее в несколько слоев и добавить.
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Как сделать памперс из марли
- Сложить прокладку из марли, 4-6 слоев будет достаточно. Положить ее между ножек ребенка.
- Сформировать из пеленки треугольник.
- Положить на нее ребенка и запеленать в виде трусиков.
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Как сделать многоразовый подгузник
Обычный памперс можно использовать несколько раз, до тех пор, пока не износятся липучки.
Что нужно сделать:
- замочить его в воде, чтобы разбух гель;
- сделать надрез и убрать все содержимое;
- удалить внутреннюю прослойку;
- вывернуть памперс, сполоснуть его и просушить;
- в кармашек вставить марлевую или тканевую прокладку, менять ее по необходимости.
Источник: f.ua