Все чаще появляются сообщения о росте социальной тревожности среди чрезмерно осторожных подростков в возрасте от 11 до 25 лет, которые часто взаимодействуют в Интернете.

Их считали “разумным поколением” за то, что они уделяли внимание социальным вопросам, здоровому образу жизни и меньшему употреблению алкоголя.

Но терапевты говорят, что поколение Z может упустить жизненный опыт из-за своего чрезмерно осторожного отношения к риску.

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По мнению экспертов в области психического здоровья, многие молодые люди все чаще предпочитают оставаться в зоне комфорта небольшой сети друзей-единомышленников, в которой большая часть их социальной активности носит виртуальный характер.

— Я наблюдаю непропорциональное увеличение количества обращений по поводу социальной, профессиональной тревожности, общей неуверенности в себе и проблем в отношениях для этого поколения, когда они столкнулись с реальностью пребывания в офисе, в ночном клубе, в пабе или на свидании, — сказала психотерапевт Натали Филлипс.

Филлипс сказала, что это поколение, возможно, упускает возможность совершать ошибки и чувствовать себя молодым.

Эта тенденция усугубилась пандемией, которая привела к тому, что все больше молодых людей работают удаленно и реже общаются лично, добавила психотерапевт.

Тревожность у представителей этого поколения возникает также после употребления алкоголя. Исследователи заметили, что именно поэтому нынешние студенты мало пьющие.

К тому же они заявляют, что пить алкоголь неконструктивно, а им и так есть чем заняться, они имеют множество хобби, которых не было у их родителей.