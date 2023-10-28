Ученые института исследования старения Buck открыли механизм, который может объяснить, почему употребление вкусной, но нездоровой пищи вызывает у нас желание получить ее больше.

Работа недавно была опубликована в журнале eLife.

Среди блюд, которые в определенной степени порабощают людей, называют чуть ли не все жареные ароматные блюда, в том числе картофель фри, куриные крылышки, свиные ребрышки, курицу-гриль, другую высококалорийную пищу.

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В обработанных пищевых продуктах коварно действуют определенные химические вещества, которые называют конечными продуктами прогрессивного гликирования, или AGE.

Именно они усиливают чувство голода и проверяют нашу силу воли или способность делать здоровый выбор, когда дело доходит до еды.

— Переработанные современные продукты, обогащенные AGE, вызывают соблазн есть больше, но мы мало знаем об их долгосрочных последствиях для здоровья, — сказал профессор Панкадж Капахи, один из авторов исследования.

AGE — это метаболические побочные продукты, которые возникают, когда сахар взаимодействует с частью белка, липида или нуклеиновой кислоты.

Они возникают естественным путем, когда мы метаболизируем сахар в клетке, но AGE также образуются во время выпечки, жарки на масле и на гриле, а также содержатся во многих обработанных пищевых продуктах.

— Коричневый румяный цвет, который возникает во время приготовления пищи, делает ее более аппетитной на вид и вкус. Она даже пахнет соблазнительно, трудно устоять, — объясняет исследователь.

Подрумянивание блюда, которое возникает, когда сахар и белок взаимодействуют с теплом, называется реакцией Майяра. Повара очень ее ценят, потому что она приводит к образованию сотен, а иногда и тысяч привлекательных AGE. Следовательно делает блюдо суперпопулярным.

— Получается, мы не контролируем потребление пищи, это еда пытается контролировать нас, — отметил Муньеш Шанмугам, один из авторов исследования.

Поэтому не хотим замечать, что химические вещества, которые обеспечивают вкусовую привлекательность блюда, приводят к разрушениям в организме.

Они вызывают воспаление и окислительное повреждение кровеносных сосудов, гипертонию, заболевания почек, рака, а также неврологические проблемы.

— Накопление этих метаболических побочных продуктов в нескольких органах, вероятно, является одним из главных факторов старения организма в целом, — говорит Капахи.

Подобно тому, как поджаренный белый хлеб нельзя снова сделать белым. Так же нет способа избавиться от AGE. Организм, конечно, самоочищается, но с возрастом эта способность существенно уменьшается.

Поэтому, исследователи предполагают, что заболевания, связанные с возрастом, появляются именно из-за накопления AGE.

Эти химические вещества, кроме того, что вызывают заболевания и уменьшают продолжительность жизни, также повышают аппетит к тому самому опасному продукту. Что называется, привязывают к нему человека, делают его зависимым.

А, следовательно, по сути, стимулируют переедание.

— Тем не менее, есть простые вещи, которые любой может сделать, чтобы уменьшить бремя AGE в своем организме, — говорит Капахи.

По его словам, это может быть увеличенное употребление цельного зерна (клетчатка помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы), приготовление паровой или вареной пищи, а не жареной или на гриле.

Исследователи отметили, что добавление кислоты во время приготовления пищи, также замедляет образование AGE.

Источник: ScitechDaily