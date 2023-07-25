Американские ученые представили результаты исследования, которые показали, что люди могли бы жить дольше, если бы боролись со стрессом, правильно питались, имели хороший сон и отказывались от курения.

По мнению ученых, люди, скорее всего, проживут дольше, даже если откладывают принятие более здоровых привычек до среднего возраста.

— Чем раньше, тем лучше, но даже если вы сделаете небольшое изменение в свои 40, 50 или 60 лет, это все равно будет полезно, — отметила одна из авторов, специалист в области здравоохранения Сюан-Май Нгуен.

Исследование основано на данных анкет и медицинских карт, собранных в период с 2011 по 2019 год. Записи охватили более 700 тыс. ветеранов США в возрасте от 40 до 99 лет.

Нгуен и ее коллеги проанализировали данные, чтобы определить, какие факторы образа жизни связаны с увеличением продолжительности жизни.

Выяснилось, что мужчины и женщины, принявшие восемь терапевтических факторов образа жизни, могли увеличить ожидаемую продолжительность жизни на 23,7 или 22,6 года соответственно в возрасте 40 лет.

Низкая физическая активность, употребление опиоидных наркотиков и курение имели самые сильные связи с уходом в могилу: у участников с этими факторами риск смерти в течение периода исследования был на 30-45% выше.

Напротив, стресс, чрезмерное употребление алкоголя, плохая гигиена сна и плохое питание были связаны с примерно на 20% более высоким риском смерти в исследуемый период.

Однако наблюдательный характер исследования означает, что работа не может доказать причинно-следственную связь между выявленными факторами и различиями в продолжительности жизни, отмечают ученые.