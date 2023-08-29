Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о целебных свойствах такого домашнего растения как толстянка или, как его еще называют, денежного дерева.

— Это растение есть в домах очень многих украинцев. Некоторые заводят его из сугубо практических соображений: мол, если дерево денежное, значит принесет финансовую удачу, — говорит медик.

Однако, по словам Людмилы Сердюк, далеко не все обладатели толстянки (она же то самое денежное дерево) знают о ее целительных свойствах, которыми растение не уступает легендарному алоэ.

Как отметила терапевт, вещества, которыми богата мякоть листьев толстянки являются отличным средством для заживления ран, порезов, нарывов и царапин. Сок денежного дерева великолепно справляется с задачей регенерации кожного покрова и профилактики воспаления.

Кроме того, толстянки пригодится и любителям физической активности и фитнеса на случай растяжения мышц и связок, а также ушибов. Если к пострадавшему месту приложить компресс из сока денежного дерева, то он эффективно предупредит воспаление и снимет боль.

Сок толстянки также отлично поможет вылечить герпес на губах.