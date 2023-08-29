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Не уступает алоэ: семейный врач рассказала о целебных свойствах листьев денежного дерева

29 августа 2023, 14:21
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья Людмила Сердюк врач-терапевт, семейный врач
товстянка
Источник: Pixabay

Семейный врач, терапевт Людмила Сердюк в комментарии Фактам ICTV рассказала о целебных свойствах такого домашнего растения как толстянка или, как его еще называют, денежного дерева.

— Это растение есть в домах очень многих украинцев. Некоторые заводят его из сугубо практических соображений: мол, если дерево денежное, значит принесет финансовую удачу, — говорит медик.

Однако, по словам Людмилы Сердюк, далеко не все обладатели толстянки (она же то самое денежное дерево) знают о ее целительных свойствах, которыми растение не уступает легендарному алоэ.

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Как отметила терапевт, вещества, которыми богата мякоть листьев толстянки являются отличным средством для заживления ран, порезов, нарывов и царапин. Сок денежного дерева великолепно справляется с задачей регенерации кожного покрова и профилактики воспаления.

Кроме того, толстянки пригодится и любителям физической активности и фитнеса на случай растяжения мышц и связок, а также ушибов. Если к пострадавшему месту приложить компресс из сока денежного дерева, то он эффективно предупредит воспаление и снимет боль.

Сок толстянки также отлично поможет вылечить герпес на губах.

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