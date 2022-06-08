В результате войны в стране может возрасти уровень заболеваемости раком. Причем, как прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко, мы будем выявлять болезнь на поздних стадиях.

Он напоминает, что во время войны можно пройти шесть бесплатных исследований для раннего выявления злокачественных новообразований.

Ежегодно в Украине около 140 тыс. человек получают онкодиагноз. Поэтому ранняя диагностика онкозаболеваний остается приоритетным направлением Программы медицинских гарантий (ПМГ), поскольку она повышает шанс вылечиться.

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— Два года пандемии коронавирусной болезни и уже 104 дня сдерживания полномасштабного вторжения России в Украину существенно снизили количество обращений украинцев к врачам с профилактической целью, — отметил министр. — Как следствие этого, у нас будет рост онкологических болезней, выявленных на более поздних стадиях, что в значительной степени будет влиять на эффективность и продолжительность лечения.

Необходимо учесть, что и война внесет свой вклад, поскольку ее влияние на состояние психического здоровья настолько велико, что отдельные болезни могут проявляться на 10-15 лет раньше, чем в среднем в популяции.

— Учитывая это, мы рекомендуем всем, кто находится в безопасных регионах, при первой возможности позаботиться о своем здоровье и посетить врача с целью профилактики, — пояснил Виктор Ляшко.

Во время войны можно пройти такие обследования, которые позволяют выявить онкологию на ранних стадиях:

маммография – обследование молочных желез;

гистероскопия – обследование матки;

эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия) — обследование пищевода и желудка;

колоноскопия – обследование толстого кишечника;

цистоскопия – обследование мочевого пузыря;

бронхоскопия – обследование трахеи и бронхов.

При проведении обследований пациентам бесплатно гарантируется:

консультация врача,

непосредственно исследование,

анализ и описание результатов,

местная или общая анестезия во время проведения гистероскопии, бронхоскопии, эзофагогастродуоденоскопии, колоноскопии и цистоскопии.

Для прохождения обследования бесплатно нужно получить направление врача, с которым заключена декларация, или по направлению лечащего врача.

Для проведения диагностических исследований установлены возрастные ограничения:

маммографию и колоноскопию назначают после 40 лет,

гистероскопию, гастроскопию, цистоскопию, бронхоскопию – после 50 лет.

Пациенты такого возраста с направлением от врача могут пройти исследование бесплатно в медицинских учреждениях, имеющих договоры с НСЗУ по соответствующим направлениям.

Тем не менее, пациентам младшего возраста врач может выписать направление на такие исследования, если подозревает новообразование.

В таком случае эти исследования будут оплачены Национальной службой здоровья Украины.

Необходимое заведение для проведения необходимого исследования поможет найти оператор контакт-центра НСЗУ по номеру 16-77.