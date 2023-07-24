Ученые кафедры биотехнологий Университета Вероны в Италии в ходе исследования выяснили, что кофе может помешать накоплению, белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

По словам исследователей, экстракт из эспрессо и его ключевые соединения помешали формированию, скоплению и распространению в клетках патологического тау-белка, который является одним из основных проявлений болезни Альцгеймера.

— Это наводит на мысль о возможности создания лекарства против этого типа деменции на основе кофе, — отмечают итальянские ученые.

Как известно, умеренное потребление кофе связывают с положительным влиянием на здоровье, в частности, с более низким риском хронической болезни печени, а также деменции.

Ученые решили исследовать действие кофе на самый распространенный тип деменции – болезнь Альцгеймера. Они обработали образцы тау-белков экстрактом эспрессо или отдельно четырьмя ключевыми его соединениями — кофеином, тригонелином, генистеином и теобромином.

Выяснилось, что как экстракт всего эспрессо, так и кофеин или генистеин препятствуют формированию фибрилл тау-белка и их скоплению.

Экстракт эспрессо и кофеин также показали способность связываться с уже сформировавшимися патологическими фибриллами тау-белка, указывая на возможность обезвреживать имеющиеся скопления.

Дальнейшие исследования укажут, насколько целесообразна борьба с деменцией с помощью кофе и его соединений.

Источник: nauka.ua