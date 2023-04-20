Новости здоровья На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Актуально

Не ела 101 день и заклеивала рот скотчем: как британка хотела похудеть и очистить организм

20 апреля 2023, 13:48
Анна Иваницкая руководитель отдела Здоровье
голодування дієта схуднення
Источник: Depositphotos

Бриджит Делани из Великобритании решила похудеть и очистить организм с помощью экстремальной диеты, о которой она узнала из одного журнала. 101 день женщина придерживалась очень строгой программы питания.

Первые 14 дней Бриджит ничего не ела, лишь пила травяные чаи. В одном напитке было всего 250 калорий. Женщина призналась, что на этом этапе ей было так трудно, что она облизывала посуду на которой лежала еда.

Остальные 87 дней ее рацион составлял 50 г курицы, яйца или огурца в сутки.

Кроме диеты Бриджит увлеклась духовными практиками. И, чтобы научиться правильно дышать, целую неделю спала с заклеенным скотчем ртом. Таким образом она хотела, чтобы кислород попадал через нос сразу в мозг. Женщина была уверена, что это значительно улучшит ее кровообращение.

Однажды Бриджит едва не задохнулась ночью. Поэтому отказалась от идеи таких дыхательных практик.

После такого экстремального похудения и дыхания, состояние здоровья Бриджит начало резко ухудшаться.

Врачи обнаружили у женщины проблемы с сердцем. Ведь оно, из-за нехватки питательных веществ, начало “съедать” само себя, чтобы получать хоть какую-то энергию.

Постепенно Бриджит вернулась к нормальной жизни и даже написала книгу, в которой рассказала о своем опыте и предостерегла людей экстремально худеть.

Читайте также:
схуд на 272 кгНе помещался в ванной и мылся в корыте на улице: британец похудел на 272 кг

Источник
Daily Mail
Теги
Британія Здоровое питание Похудение
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь