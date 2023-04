Бриджит Делани из Великобритании решила похудеть и очистить организм с помощью экстремальной диеты, о которой она узнала из одного журнала. 101 день женщина придерживалась очень строгой программы питания.

Первые 14 дней Бриджит ничего не ела, лишь пила травяные чаи. В одном напитке было всего 250 калорий. Женщина призналась, что на этом этапе ей было так трудно, что она облизывала посуду на которой лежала еда.

Остальные 87 дней ее рацион составлял 50 г курицы, яйца или огурца в сутки.

Brigid Delaney says we need to stop torturing ourselves for wellness https://t.co/urD1pebdN7 via @Femail

