Бриджит Делани из Великобритании решила похудеть и очистить организм с помощью экстремальной диеты, о которой она узнала из одного журнала. 101 день женщина придерживалась очень строгой программы питания.

Первые 14 дней Бриджит ничего не ела, лишь пила травяные чаи. В одном напитке было всего 250 калорий. Женщина призналась, что на этом этапе ей было так трудно, что она облизывала посуду на которой лежала еда.

Остальные 87 дней ее рацион составлял 50 г курицы, яйца или огурца в сутки.

Brigid Delaney says we need to stop torturing ourselves for wellness https://t.co/urD1pebdN7 via @Femail — Ганна І. (@anni4ka2022) April 20, 2023

Кроме диеты Бриджит увлеклась духовными практиками. И, чтобы научиться правильно дышать, целую неделю спала с заклеенным скотчем ртом. Таким образом она хотела, чтобы кислород попадал через нос сразу в мозг. Женщина была уверена, что это значительно улучшит ее кровообращение.

Однажды Бриджит едва не задохнулась ночью. Поэтому отказалась от идеи таких дыхательных практик.

После такого экстремального похудения и дыхания, состояние здоровья Бриджит начало резко ухудшаться.

Врачи обнаружили у женщины проблемы с сердцем. Ведь оно, из-за нехватки питательных веществ, начало “съедать” само себя, чтобы получать хоть какую-то энергию.

Постепенно Бриджит вернулась к нормальной жизни и даже написала книгу, в которой рассказала о своем опыте и предостерегла людей экстремально худеть.