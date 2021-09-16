Минздрав Украины не планирует ликвидацию психиатрических больниц, этот вопрос может решать только местная власть.

— Сейчас больницы находятся в собственности местных территориальных общин или областных советов. Следовательно, вопрос об их закрытии может поднимать только местная или областная власть, а никак не Минздрав, — сообщает ведомство.

В министерстве заявляют, что ни оптимизации, ни сокращения или ликвидации психиатрических больниц не планировали.

— Количество учреждений, которые призваны помочь человеку с преодолением ментальных заболеваний, должно соотноситься с потребностями самого населения. Поэтому вопрос должен решаться на уровне общин, — сказано в сообщении.

Местные власти могут перепрофилировать психиатрические больницы в учреждения социальной поддержки, потому что сейчас они часто оказывают не только медицинскую, но и социальную помощь, заботясь о людях, которым некуда больше идти.

Еще три года назад Кабинет министров одобрил Концепцию развития охраны психического здоровья на период до 2030 года, которая предполагает смещение акцента со стационарного лечения в профильных больницах на амбулаторное. Ведь до 30% людей не нуждаются в госпитализации. Им нужна лишь адекватная медикаментозная терапия.

ВОЗ рекомендует, что стационарное лечение (в случае необходимости) должно длиться около 30 дней. Этим и руководствуются в НСЗУ и Минздраве.

— На этот срок выделяется соответствующее финансирование на лечение. Пациенты также могут получать психиатрическую помощь не только в специализированных заведениях, но и многопрофильных больницах, поскольку у них имеются и другие заболевания, которые легче лечить в одном заведении, — отметили в Минздраве.

С 2021 года предусмотрена возможность получать специализированную медицинскую помощь по месту жительства, предоставляемую мобильными мультидисциплинарными командами, которые приедут к пациенту и окажут ему помощь на дому. После того как обострение болезни пройдет, пациента будут лечить амбулаторно.

Людей беспокоит, что из-за недофинансирования со стороны НСЗУ пациенты психиатрических больниц, которых направили туда за убийства и другие преступления, выйдут на улицы.

— На самом деле НСЗУ не имеет никакого отношения к лечению таких лиц, — сообщает Минздрав. — Пациенты, совершившие общественно опасные деяния, получают помощь в отдельных специализированных учреждениях, финансируемых по медицинской субвенции. Этот вопрос регулирует постановление Кабмина №250 от 25 марта 2020 года.

Как сказано в сообщении, когда речь идет о субвенции, то уровень финансирования определяет областная или местная власть.