Правый глаз у 43-летнего пациента был карим в нижней половине и голубым в верхней, тогда как левый, наоборот, был голубым сверху и карим снизу. Это редкая секторная гетерохромия, то есть, разноцветность в пределах одной радужки.

Это явление настолько редкое, что врачи врачи из Цюриха Садик Саид та Франк Блазер сообщили о своем невероятном пациенте в научном издании — The New England Journal of Medicine.

На самом деле пациент обратился к врачам по поводу воспаления века и очень удивился, когда его глаза вызвали такой ажиотаж в отделении. Ведь его глаза были такими с рождения.

Но оказалось, что такая окраска радужки не просто уникальна, а еще и не так безобидна, поскольку может влечь за собой и другие, менее, симпатичные болезненные состояния.

Пациенту диагностировали редкую секторальную гетерохромию, в отличие от полной гетерохромии, которая встречается чаще.

Заподозрили, что это врожденная аномалия. И мужчина подтвердил, что в его семье встречались разноцветные глаза. Правда, эта особенность сочеталась с тугоухостью.

Сам он никаких проблем со слухом не имел. Но, на всякий случай, пациенту назначили аудиометрию и генетическое тестирование.

Никаких отклонений не обнаружили.

А как же дела с основной жалобой пациента на покраснение века левого глаза? Не забыли ли о ней врачи, занятые изучением редкой аномалии?

Здесь все в порядке: для лечить воспаление века — халязиона — прописали… теплые компрессы.

Джерело і фото: The New England Journal of Medicine