Медицинский директор одной из клиник Великобритании Моника Вассерманн рассказала о симптоме, который может проявляться в повседневной жизни уже на ранних стадиях заболевания печени.
— Регулярное употребление алкоголя в течение нескольких лет может привести к накоплению токсинов в печени, — отмечает Моника Вассерманн.
По данным British Liver Trust, одним из ранних признаков, указывающих на заболевание печени, является спутанность сознания.
По словам медиков, в этом смысле могут быть также показательными периоды замешательства, забывчивости, смены настроения, мозгового тумана.
Кроме того, вы можете заметить, что ваши глаза белеют, а кожа становится желтой, ноги и ступни могут опухать.
По данным Службы здравоохранения Великобритании, на заболевание печени могут указывать и такие симптомы:
- потеря веса;
- потеря аппетита;
- пожелтение глаз и кожи (желтуха);
- отеки в области лодыжек и живота;
- путаница в сознании или сонливость;
- рвота с кровью или кровь в стуле.
Отмечается, что многие пациенты не считают эти признаки настораживающими.
Вот почему медики настаивают: при появлении этих симптомов следует как можно раньше обратиться к своему лечащему врачу.
Источник: Express