Медицинский директор одной из клиник Великобритании Моника Вассерманн рассказала о симптоме, который может проявляться в повседневной жизни уже на ранних стадиях заболевания печени.

— Регулярное употребление алкоголя в течение нескольких лет может привести к накоплению токсинов в печени, — отмечает Моника Вассерманн.

По данным British Liver Trust, одним из ранних признаков, указывающих на заболевание печени, является спутанность сознания.

По словам медиков, в этом смысле могут быть также показательными периоды замешательства, забывчивости, смены настроения, мозгового тумана.

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Кроме того, вы можете заметить, что ваши глаза белеют, а кожа становится желтой, ноги и ступни могут опухать.

По данным Службы здравоохранения Великобритании, на заболевание печени могут указывать и такие симптомы:

п отеря веса;

п отеря аппетита;

п ожелтение глаз и кожи (желтуха);

о теки в области лодыжек и живота;

п утаница в сознании или сонливость;

р вота с кровью или кровь в стуле.

Отмечается, что многие пациенты не считают эти признаки настораживающими.

Вот почему медики настаивают: при появлении этих симптомов следует как можно раньше обратиться к своему лечащему врачу.

Источник: Express