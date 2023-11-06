Кажется, БАДы, поливитамины и пищевые добавки должны только помогать организму восстанавливаться. Однако эксперты Killing Cancer Kindly под руководством врача-онколога Мохаммада Мунbба Хана предупреждают, что они способны повышать риск рака на 30%, поэтому должны иметь соответствующую маркировку.

Как БАДы и витаминные комплексы влияют на организм

Некоторое время биодобавки считались безопасными для использования. Именно поэтому миллионы людей принимают БАДы и поливитамины, чтобы улучшить состояние: преодолеть стресс, усталость, сезонные респираторные заболевания и т. д., но даже не представляют, что рискуют здоровьем.

— Синтетические таблетки содержат очень высокую концентрацию питательных микроэлементов, которые значительно превышают потребности среднестатистического человека, — утверждает врач.

По его словам, организм не в состоянии использовать излишки органических соединений, которые представляют угрозу для питания раковых клеток, вырабатываемых ежедневно.

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Ученый приводит данные исследований относительно прямой связи между потреблением синтетических витаминов и повышением случаев рака легких, простаты, кишечника и молочной железы.

Причем риск одинаков для всех взрослых независимо от того, какой образ жизни они ведут. Он добавляет, что лучше есть природные витамины фруктов и овощей, ведь они гораздо полезнее для пищеварения.

Источник: Daily Record