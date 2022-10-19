Осень – грибная пора. Многие люди отправляются в лес ежегодно и приносят домой щедрые дары леса. И все чаще медиа сообщают об отравлении грибами. Среди пострадавших бывают целые семьи, а также знатоки грибов. Что говорить о новичках, которых в последнее время стало больше.

По оценкам специалистов, ежегодно во всем мире регистрируется не менее 100 случаев отравления грибами, что приводит к летальным исходам.

— За месяц в приемное отделение больницы обратился 41 человек, из них девять нуждались в госпитализации. У всех пациентов преобладала гастроэнтеральная форма отравления, — рассказал заванестезиолого-реанимационным отделением №1 Львовской областной клинической больницы Олег Пивень.

Основными симптомами отравления являются тошнота, рвота, диарея, чрезмерное слюноотделение, потоотделение, слезоточивость глаз, головные боли, спутанность сознания и возбудимость.

Сейчас смотрят

Обычно признаки болезни появляются через несколько часов после употребления грибов.

Симптомы, возникающие в течение двух часов, менее опасны, чем возникающие позже (через шесть часов).

Более серьезные симптомы включают: судороги, галлюцинации, проблемы с дыханием, почечную или печеночную недостаточность, кому и приводят к смерти.

Источник: Львовская ОВА