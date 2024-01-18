Ученые заметили, что люди с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) имеют больше рисков умереть.

Шведские ученые следили за группой лиц с ОКР и обнаружили, что эти люди сталкиваются со значительно более высоким риском смерти как от естественных, так и от неестественных причин.

Исследование смерти от ОКР

В исследовании участвовали 61 378 человек с диагнозом ОКР и 613 780 лиц без этого расстройства.

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Ученые также исследовали 34 085 человек с ОКР и 47 874 их братьев и сестер без него.

За группами наблюдали в среднем по восемь лет в период с января 1973 года по декабрь 2020 года.

Результаты показали, что у людей с ОКР на 82% больше риск смерти.

В частности, риск естественной смерти выше на 31%, а риск смерти от неестественных причин — втрое больше.

Почему умирают от ОКР

Естественные причины смерти от ОКР:

заболевания органов дыхания (73%);

психические и поведенческие расстройства (58%);

заболевания половых органов и мочевыделительной системы (55%).

Исследователи также заметили почти в пять раз выше риск самоубийства и на 92% больше несчастных случаев среди людей с ОКР.

Женщины с этим расстройством имеют более высокий риск смерти от неестественных причин, чем мужчины.

Ученые призывают усовершенствовать стратегии профилактики и раннего вмешательства для уменьшения риска смерти среди лиц с ОКР.

Источник: The BMJ