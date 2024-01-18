Ученые заметили, что люди с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР) имеют больше рисков умереть.
Шведские ученые следили за группой лиц с ОКР и обнаружили, что эти люди сталкиваются со значительно более высоким риском смерти как от естественных, так и от неестественных причин.
Исследование смерти от ОКР
В исследовании участвовали 61 378 человек с диагнозом ОКР и 613 780 лиц без этого расстройства.
Ученые также исследовали 34 085 человек с ОКР и 47 874 их братьев и сестер без него.
За группами наблюдали в среднем по восемь лет в период с января 1973 года по декабрь 2020 года.
Результаты показали, что у людей с ОКР на 82% больше риск смерти.
В частности, риск естественной смерти выше на 31%, а риск смерти от неестественных причин — втрое больше.
Почему умирают от ОКР
Естественные причины смерти от ОКР:
- заболевания органов дыхания (73%);
- психические и поведенческие расстройства (58%);
- заболевания половых органов и мочевыделительной системы (55%).
Исследователи также заметили почти в пять раз выше риск самоубийства и на 92% больше несчастных случаев среди людей с ОКР.
Женщины с этим расстройством имеют более высокий риск смерти от неестественных причин, чем мужчины.
Ученые призывают усовершенствовать стратегии профилактики и раннего вмешательства для уменьшения риска смерти среди лиц с ОКР.
Источник: The BMJ