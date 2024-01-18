Непереносимость физических нагрузок — это сниженная способность заниматься физической активностью. Если такое состояние постигло вас, не стоит сразу корить себя за лень или отсутствие силы воли. На самом деле все может иметь совсем другое объяснение.

Не лень, а проблемы с сердцем

Мышцы перестают получать энергию, необходимую для выполнения упражнений, снижается способность организма человека выдерживать физические нагрузки, характерные для его возраста.

Почему это случается, рассказывает Кристофер Бергланд, спортсмен, который занимался сверхвыносливостью, а затем стал медицинским репортером.

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Бергланд отмечает, что самой распространенной причиной непереносимости физических упражнений, являются проблемы с сердцем, или другое болезненное состояние, которое препятствует поступлению обогащенной кислородом крови к мышцам.

Это могут быть проблемы с легкими, хроническая усталость, длительный Covid-19, респираторные заболевания, астма.

Симптомы непереносимости физических нагрузок

Недомогание после самой легкой физической нагрузки и сильное истощение во время повседневной деятельности являются самыми распространенными симптомами.

Кроме этого, отмечает Бергланд, могут наблюдаться:

вялость;

боль в груди;

тошнота, рвота;

ощущение тяжести в конечностях;

боль в мышцах;

одышка;

сердечная аритмия.

— Непереносимость физических нагрузок является одним из самых распространенных клинических симптомов, которые испытывают пациенты с фибрилляцией предсердий, — отмечает доктор медицинских наук, кардиолог Аниша Шах.

Лечение

Поскольку непереносимость физических упражнений могут вызвать много различных факторов, важно установить точный диагноз и разработать индивидуальный план лечения

— Поговорите с врачом об изнурительных симптомах, которые вы испытываете во время или после физической активности, — советует Кристофер Бергланд.

Он отмечает, что уже после того, как вы решите основную проблему, которая делает физические упражнения такими невыносимыми, ежедневная физическая активность снова станет доступной и поможет вам чувствовать себя лучше.

Источник: Very Well Health