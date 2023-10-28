Известный американский актер Сэм Нил, которого зрители знают по фильму Парк Юрского периода, решился рассказать поклонникам о своем онкологическом заболевании. И признался, что долго не придавал значения некоторым малозаметным симптомам рака крови.

У 76-летнего мужчины диагностировали Т-клеточную лимфому — редкий рак крови, который поражает лимфатическую систему.

Определить это заболевание на ранних стадиях очень сложно, поэтому признание Сэма Нила, возможно, заставит кого-то более внимательно отнестись к любым необъяснимым изменениям в своем здоровье.

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Сэм Нил назвал по крайней мере шесть признаков, на которые не обратил внимание, хотя должен был бы.

Первый. Сильная усталость. Она ощущается постоянно, даже сразу после сна. Уже потом врачи объяснили, что она является следствием анемии. А ее, в свою очередь, вызывает низкий уровень эритроцитов, задействованных в переносе кислорода по организму.

Вместе с усталостью может появиться бледность и одышка.

Сэм Нил рассказал, как врачи научили его проверять наличие анемии: надо перед зеркалом оттянуть нижнее веко. При анемии оно будет бледно-розовым, а не темно-розовым или красным.

Второй. Непонятные мелкие синячки на теле. Обычно это признак подкожного кровотечения. Они указывают на низкий уровень тромбоцитов, которые помогают свертываться крови.

Третий. Повышение температуры тела. Рак крови может вызвать стойкие, рецидивирующие и тяжелые инфекции. Это связано с тем, что в организме значительно снижен уровень лейкоцитов, которые помогают бороться с инфекцией.

Высокая температура (от 38 градусов) может держаться даже если нет явных признаков инфекции.

При лимфоме пациенты испытывают вместе с лихорадкой приступы сильной ночной потливости.

Четвертый. Шишки и отеки. Аномальные лейкоциты, накапливаясь при раке крови в лимфатических узлах, способствуют появлению отеков и шишек. Их можно заметить на шее, под мышками или в паху. Большинство из них безболезненны.

Пятый. Непонятная боль в желудке. При раке крови она возникает из-за скопления аномальных клеток в селезенке. Иногда ощущается вздутие. Также может донимать ноющая боль под ребрами с левой стороны.

Шестой. Резкая потеря веса. При некоторых формах рака крови клетки начинают потреблять из организма больше энергии.

Увеличенная селезенка также способствует потере веса, поскольку сдавливает желудок и заставляет человека чувствовать себя сытым даже ничего не съев.

Однако, даже если человек питается нормально, он может стремительно худеть. Это называется кахексия — организм не усваивает жиры, белки и углеводы из пищи, а сжигает калории быстрее, чем накапливает.

Источник: DailyMail

Фото: SamNeil