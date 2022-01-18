Ученые Нагойского университета в Японии в ходе исследования пришли к выводу, что кишечная бактерия рода Collinsella способна противостоять губительному влиянию коронавирусной инфекции на организм человека.

В ходе наблюдений были проанализированы данные 953 здоровых людей в 10 странах на предмет анализа кишечных микроорганизмов.

Дальнейшее исследование, проведенное Медицинским университетом префектуры Киото, выяснило, что кишечная бактерия Collinsella может преобразовывать желчные кислоты в соединение, которое подавляет связывание коронавируса с рецепторами клеток человека и, таким образом, как бы укрощает смертельный иммунный ответ, известный как цитокиновый шторм.

Специалисты пришли к выводу, что большое число кишечных бактерий Collinsella связано с подавлением активности инфекции. Как результат – течение болезни более легкое, а вероятность смертельного исхода более низкая.

Эту версию подтвердило и другое наблюдение, в ходе которого выяснилось, что в странах с низкими показателями смертности от коронавируса — в Южной Корее, Японии и Финляндии — энтеротип с наибольшим количеством Collinsella был доминирующим. А в Бельгии, Великобритании, Италии и США, где Covid-19 дал высокую летальность, преобладали энтеротипы с низкими уровнями Collinsella.

Напомним, что у больных штаммом Омикрон ученые обнаружили довольно необычный симптом, который не наблюдался при инфицировании другими вариантами коронавируса.

Источник: The Japan Times