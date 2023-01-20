Ученые Университета Фрибура в Швейцарии в ходе проведенного эксперимента выяснили, что просмотр напряженных триллеров мало влияет на качество сна и на самом деле может помочь заснуть.

Сообщается, что исследователи набрали 50 молодых людей, которые перед сном посмотрели три телевизионных эпизода в специально созданной лаборатории.

Половина участников смотрели тревожные триллеры на Netflix, такие как “Как избежать наказания за убийство”, “Черная сиротка”, “Венздей” и “Грешница”.

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Другая половина получила документальный фильм “Острова будущего”, в котором общины, живущие у побережья континентальной Европы, решают энергетические проблемы.

В ходе эксперимента ученые отслеживали уровень стресса, контролируя частоту сердечных сокращений и уровень кортизола, а также спрашивали добровольцев, насколько они были напряжены в разное время.

Результаты показали, что, хотя стресс увеличивался от просмотра напряженного кино, качество сна участников оставалось неизменным, при этом ни общее время сна, ни количество пробуждений существенно не различались между группами.

— Несмотря на высокое предсонное возбуждение, участники быстрее засыпали после просмотра тревожных сериалов по сравнению с нейтральными сериалами, — пишут ученые в своем исследовании.

Данные показывают, что люди засыпали через 19 минут, если смотрели триллер с захватывающим финалом, по сравнению с 21 минутой в контрольной группе.

Фото: Netflix