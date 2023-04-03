Команда ученых из Гуандунского института сердечно-сосудистых заболеваний, Медицинского университета Гуанчжоу и Китайского университета Гонконга выяснила, как можно нейтрализовать некоторые негативные последствия некачественного сна. Оказалось, что в этом поможет физическая активность.

Важность исследования заключается в том, что недостаток сна, равно как и его избыток, негативным образом влияют на продолжительность жизни. В то время как нормальный сон снижает риск преждевременной смерти.

Исследователи проанализировали данные Британского биобанка 92 221 человека, которые с февраля 2013 по декабрь 2015 года носили наручные акселерометры для измерения уровня активности. Средний возраст испытуемых составил 62,4 года.

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Большинство, 73,2%, отметили нормальную продолжительность сна по шесть – восемь часов, 19,7% спали слишком долго (свыше восьми часов), а 7,1% страдали от недосыпания (менее шести часов). Более трети участников (33,4%) были физически неактивными.

Выяснилось, что наименьший риск смерти был у группы с нормальной продолжительностью ночного отдыха и высоким уровнем физической активности.

Низкий уровень физической активности в сочетании с дефицитом сна или его избытком коррелировал с высоким риском смерти: он был повышен в 2,51 и 2,06 раза соответственно.

При среднем уровне физической активности вместе со сном в течение менее шести или более восьми часов вероятность смерти от всех причин была выше уже в 1,63 и 1,10 раза соответственно.

Согласно выводам ученых, физическая активность от умеренной до интенсивной степени защищала от преждевременной смерти. Если человек соблюдал рекомендации ВОЗ – около 150 минут в неделю физической активности средней интенсивности, риск смерти от всех причин падал до 1,06 при недостатке сна и до 1,01 при его избытке.

Люди, уровень физической активности которых превышал рекомендованный, имели еще более низкую вероятность смерти от всех причин (отношение рисков – 0,67), сердечно-сосудистых заболеваний (0,61) и рака (0,73).

Источник: European Journal of Preventive Cardiology