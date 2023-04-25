Как сообщают представители органов здравоохранения Великобритании, жертвами нового штамма Омикрона Арктурус стали уже пятеро жителей страны.

Неофициальные данные свидетельствуют о том, что Арктурус, в отличие от предыдущих Covid-вариантов, в основном нацелен не на верхние дыхательные пути, а на глаза.

Согласно последнему техническому брифингу Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, в стране зарегистрировано не менее 135 случаев заражения Арктурусом, который официально обозначен как Омикрон ХВВ.1.16.

Неподтвержденные данные местных педиатров свидетельствуют о том, что предупреждающим признаком Арктуруса является зудящий конъюнктивит, особенно у детей.

Например, педиатр и бывший глава Комитета по иммунизации Индийской академии педиатрии Випин Вашиштха сообщил, симптомы этого варианта включают высокую температуру, кашель, а также конъюнктивит.

Также известный как розовый глаз, конъюнктивит описывается как воспаление конъюнктивы — тонкой мембраны, которая выстилает внутреннюю часть ваших век.

Однако симптомы, связанные с глазами, не были подтверждены в качестве официального симптома XBB.1.16 в рецензируемых исследованиях или какой-либо федеральной группой здравоохранения.

Несмотря на это, все больше врачей признают распространенность конъюнктивита и зуда в этой области.

Так, по словам директора лаборатории клинической вирусологии клиники Майо Мэтью Бинникера, медицинские работники наблюдают рост красных и зудящих глаз у детей, пораженных инфекциями атипичной пневмонии.

При этом следует учитывать, что красные, зудящие глаза распространены в это время года из-за сезонной аллергии.

Поскольку в настоящее время неясно, действительно ли конъюнктивит вызван вариантом Арктурус, осведомленность о других симптомах остается в центре внимания. А именно:

в ысокая температура;

о зноб ;

хр онический кашель;

г оловная боль;

боль в горле;

з аложенность носа или насморк;

у сталость;

т ошнота и рвота;

д иарея;

о дышка или затрудненное дыхание;

но вая потеря вкуса или обоняния.

Хотя многие из этих признаков могут быть ошибочно приняты за другие состояния, тест на Covid-19 поможет определить, есть ли у вас вирус.

Источник: Express