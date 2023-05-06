Остатки зубного камня на окаменелых зубах древних людей, которые изучала группа немецких и испанских ученых, подбросили исследователям немало загадок. И надежду на появление в недалеком будущем новых антибиотиков.

Сначала были обнаружены бактерии, как и ожидалось, общие и для неандертальцев, и для современных людей.

Но потом выделили соединения, которых не знает наука, то есть они не встречаются в современном мире. Что это за бактерии и почему они вымерли?

Ученые дали им название палеофураны и начали исследовать.

Им удалось выделить ДНК из окаменелого зубного налета 12 неандертальцев. Сразу бросилось в глаза чрезвычайно большое количество бактерий, называемых Chlorobium.

Представители этого рода являются зелеными серными бактериями, которые живут в толще бедной кислородом воды и совсем не характерны для ротовой полости. Это поставило перед исследователями первый вопрос.

Но еще больше удивило, что имеют дело с двумя ранее неизвестными и, возможно, уже вымершими видами микробов.

Ученые Института имени Ганса Кнолля с немецкими и испанскими коллегами осторожно высказали предположение, что находка новых бактерий в древних геномах поможет выделить новые действенные антибиотики.

Исследователи пришли к выводу, что эти бактерии селились во рту неандертальцев из-за образа и места их жизни.

Поскольку Chlorobium в основном заселяют стоячую воду в затемненных местах, следовательно древние люди могли чаще сталкиваться с этими микробами, когда пили загрязненную бактериями воду в пещерах, где жили.

Источник: Science, Nauka.ua