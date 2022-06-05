Новое исследование американских ученых предполагает, что у взрослых, которые инфицированы Covid-19, антитела могут циркулировать в крови в течение почти 500 дней после заражения.

— Теперь у нас есть хорошая оценка того, как долго сохраняются антитела после заражения Covid-19, — отметил автор исследования, доцент Техасского университета в Хьюстоне Майкл Шварц.

По его словам, исследование показывает, что уровень антител у ранее инфицированных увеличивается в течение первых 100 дней после заражения, а затем постепенно снижается в течение следующих 500 дней и более.

Для нового исследования Шварц и его команда проанализировали данные более 57 тыс. добровольцев старше 20 лет, принявших участие в опросе, который был запущен в октябре 2020 года.

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В то время как индивидуальные результаты варьировались в зависимости от возраста, веса, курения, а также тяжести инфекции, у всех добровольцев было одинаковое снижение уровня антител.

Несмотря на то, что антитела могут сохраняться в течение почти 1,5 лет после заражения Covid-19, Шварц подчеркнул, что вакцинация обеспечивает наилучшую защиту от инфекции, повторного заражения и госпитализации.

Предыдущее исследование, показало, что у детей антитела циркулировали в течение как минимум семь месяцев после заражения Covid-19.