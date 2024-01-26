Незрячие женщины из Индии и некоторых других стран могут диагностировать рак груди на ранних стадиях. Они обнаруживают расплывчатые новообразования благодаря новому методу — тактильному скринингу.
Как обнаруживают рак
Медицинские тактильные эксперты (МТЭ), которые прошли специальное обучение, обнаруживают уплотнения размером всего 6-8 мм.
Переглянути цей допис в Instagram
Одна из эксперток, Минакши Гупта, родилась слепой, она использует схему женской груди, где наклеены ленты с маркировкой Брайля.
После детального пальпационного осмотра Минакши документирует результаты и отправляет их врачу для постановки диагноза.
Что такое метод МТЭ
Метод разработал Франк Хоффманн, немецкий гинеколог, в рамках социальной инициативы Discovering Hands.
Впервые гинеколог представил его в Индии в 2017 году. Этот подход оказался эффективным и относительно доступным.
Исследования в Индии показали, что МТЭ выявляют 78% злокачественных новообразований, а ошибки составляют лишь 1%.
Медицинские тактильные эксперты также собирают информацию о привычках и образе жизни пациентки. Эти данные помогают оценить потенциальный риск заболевания.
Преимущества метода МТЭ
В Индии этот метод диагностики рака груди стал очень распространенным.
В стране рак молочной железы является основной причиной онкологической смерти среди женщин. Там только 52% пациенток имеют пятилетнюю выживаемость, по сравнению с 84% в США.
МТЭ является ценным инструментом для проведения регулярных скринингов в отдаленных регионах, где маммограммы и ультразвуковые аппараты недоступны.
Инициатива Discovering Hands распространяется и на другие страны: Австрия, Колумбия, Мексика, Непал и Швейцария.
В Германии программа действует с 2010 года, там работают 53 практикующих эксперта и четыре стажерки.