Незрячие женщины из Индии и некоторых других стран могут диагностировать рак груди на ранних стадиях. Они обнаруживают расплывчатые новообразования благодаря новому методу — тактильному скринингу.

Как обнаруживают рак

Медицинские тактильные эксперты (МТЭ), которые прошли специальное обучение, обнаруживают уплотнения размером всего 6-8 мм.

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Одна из эксперток, Минакши Гупта, родилась слепой, она использует схему женской груди, где наклеены ленты с маркировкой Брайля.

После детального пальпационного осмотра Минакши документирует результаты и отправляет их врачу для постановки диагноза.

Что такое метод МТЭ

Метод разработал Франк Хоффманн, немецкий гинеколог, в рамках социальной инициативы Discovering Hands.

Впервые гинеколог представил его в Индии в 2017 году. Этот подход оказался эффективным и относительно доступным.

Исследования в Индии показали, что МТЭ выявляют 78% злокачественных новообразований, а ошибки составляют лишь 1%.

Медицинские тактильные эксперты также собирают информацию о привычках и образе жизни пациентки. Эти данные помогают оценить потенциальный риск заболевания.

Преимущества метода МТЭ

В Индии этот метод диагностики рака груди стал очень распространенным.

В стране рак молочной железы является основной причиной онкологической смерти среди женщин. Там только 52% пациенток имеют пятилетнюю выживаемость, по сравнению с 84% в США.

МТЭ является ценным инструментом для проведения регулярных скринингов в отдаленных регионах, где маммограммы и ультразвуковые аппараты недоступны.

Инициатива Discovering Hands распространяется и на другие страны: Австрия, Колумбия, Мексика, Непал и Швейцария.

В Германии программа действует с 2010 года, там работают 53 практикующих эксперта и четыре стажерки.