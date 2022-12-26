Программа Доступні ліки, благодаря которой украинцы могут получать инсулины бесплатно или с небольшой доплатой, действует и во время войны. Об этом напомнила пресс-служба Минздрава.

— Сейчас почти 216 тыс. украинцев получают инсулины по программе реимбурсации, 64% инсулинов из всех отпущенных – бесплатные, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на время военного положения доступ к инсулинам максимально упрощен. Если вы имеете составленный эндокринологом план лечения, получить рецепт можно у любого врача первичной медицинской помощи (терапевт, педиатр, семейный врач).

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Сообщается, что заключать новую декларацию необязательно: в период военного положения граждане, которые вынуждены были сменить место жительства или потеряли связь со своим семейным врачом, могут получить первичную медицинскую помощь по месту фактического пребывания.

Минздрав напоминает, что рецепты на время войны действуют как электронные, так и бумажные. Если у врача нет доступа к электронной системе здравоохранения, он выпишет бумажный рецепт, который тоже будет действителен.

Найти аптеку, которая отпускает инсулины, можно по наклейке на входе “Доступні ліки + інсуліни”. Можно также позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77 – оператор подскажет ближайшую аптеку.

Напомним, что сейчас в программу реимбурсации входят 45 торговых названий препаратов инсулина. Получить препараты можно в любой из более 10,8 тыс. аптек в Украине, которые имеют договор с НСЗУ.

В 2023 году пациенты с диабетом смогут получать по программе реимбурсации тест-полоски.